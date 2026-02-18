Medellín celebra el triunfo de Libertadores con un nuevo fichaje hasta 2029

Independiente Medellín sorprendió en la fase 2 de la Copa Libertadores, en donde logró sacar una ventaja significativa en el partido de ida, en suelo uruguayo, ante Liverpool. El equipo comandado por Alejandro Restrepo regresó a casa con una significativa ventaja en el marcador global que los pone con un pie adentro de la próxima instancia de la Competencia.

El 'poderoso de la montaña' no arrancó de buena manera la temporada a nivel local y las expectativas sobre su participación en la 'Gloria Eterna' no eran muy altas, pero González logró "cerrar más de una boca". A esta gran noticia deportiva se suma también la incorporación de un nuevo refuerzo que les ayudará en la zona defensiva hasta 2029, ya que se confirmó la incorporación de Anderson Yaír Murillo.

Medellín confirmó el fichaje de Murillo hasta 2029

El puesto de Alejandro Restrepo comenzó a correr peligro a pesar de contar con un contrato vigente hasta 2027, tras siete jornadas de la Liga Betplay en donde los resultados no fueron del todo llamativos para las directivas y que los está dejando justo en la casilla 16 del torneo.

Luego de tres derrotas, tres empates y tan solo un triunfo Medellín parecía que iba a continuar con la misma tónica que les impedía salir campeones. Sin embargo su llegada a la Copa Libertadores le dio "otro aire" al equipo y lo demostró dentro del terreno de juego al llevarse el triunfo con un marcador de 1-2.

Medellín regresa a casa pensando en su siguiente duelo en la liga, el cual será precisamente contra Llaneros, en el marco de la fecha 8, en el Estadio Bello Horizonte, pero también vuelve con la frente en alto y orgulloso de darle la bienvenida a su nuevo fichaje formado en las canteras del club.

Es justamente Anderson Yaír Murillo la incorporación que hizo oficial el equipo antioqueño, una apuesta segura para un proyecto a largo plazo, ya que el lateral izquierdo firmó su primer contrato como profesional hasta diciembre de 2029, situación alentadora para el club en la Copa Libertadores y la Selección Colombia, ya que su llegada al DIM servirá preparación para el CONMEBOL Sudamericano Sub 17 2026.