[VIDEO] Alejandro Restrepo repitió pique en Copa Libertadores: insólita expulsión lo deja mal parado

Para nadie es un secreto que los jugadores del Deportivo Independiente Medellín están conectados con Alejandro Restrepo y quieren que el entrenador continúe en el cargo. Sin embargo, la manera más sencilla de hacerlo es nada más ni nada menos que con resultados.

En la Liga BetPlay, el club apenas suma una victoria que fue un respiro para Alejandro, pero, más allá de ese antecedente, los empates siguen siendo tendencia. Medellín ha sufrido varias bajas que complicaban al equipo de cara a la Copa Libertadores. Afortunadamente, en el debut en la fase previa lograron sacar adelante el resultado.

Pese a ese triunfo apretado sobre la hora que consiguió el Medellín, Alejandro Restrepo salvó su cargo que estaba entredicho, pero, infortunadamente, no podrá estar en el juego definitivo en el Atanasio Girardot por una expulsión. Esta no es la primera ocasión en la que sufre una insólita roja.

LAS INSÓLITAS CAÍDAS DE ALEJANDRO RESTREPO EN COPA LIBERTADORES

Sobre los 40 minutos de la primera parte, Alejandro Restrepo fue expulsado por el árbitro central después del llamado del VAR y tras terminar en el suelo por una entrada que hizo un jugador del Liverpool uruguayo.

El entrenador antioqueño en medio de un saque de banda a favor del Liverpool escondió la pelota y eso acabó en una entrada del zaguero uruguayo. Una amarilla podía estar bien para ambos, pero el VAR llamó para revisar la acción. Evidentemente, hubo intención de mover la pelota para que la reanudación fuera más lenta.

Alejandro Restrepo no estará en el partido de vuelta en Medellín. Sin embargo, esta situación ya lo había condenado en la Copa Libertadores cuando el entrenador, en ese entonces del Deportivo Pereira volvió a caer al suelo después de un choque con un contrario.

Ya va para tres años de esa fecha cuando el Pereira se enfrentó con el Independiente del Valle de Ecuador y fue en ese mismo partido en el que el director técnico cayó al suelo aparatosamente después de un choque con Junior Sornoza que no pudo frenarse cuando buscaba un balón por la banda.

Esa caída se repitió tres años después, de nueva cuenta en la Copa Libertadores. En ese encuentro con Independiente del Valle se picó todo tras ese choque con Junior Sornoza, en este caso, la polémica fue la expulsión que el VAR notificó para que el árbitro revisara y que terminó con esa roja.

Con esto, Alejandro Restrepo se salva de una nueva caída en el partido de vuelta, dado que no estará sobre la raya. No obstante, el hecho de no estar en el banquillo no es tampoco un buen dato para el entrenador que espera poder celebrar una clasificación a la Fase III junto con sus dirigidos y aficionados.