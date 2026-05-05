Camerino roto en América: el goleador se olvidó del equipo y espera su salida

América de Cali se vuelve a robar las miradas en el Fútbol Profesional Colombiano al haber obtenido su cupo a la siguiente instancia de la Liga Betplay y en la cual se enfrentará a Independiente Santa Fe en una serie de ida y vuelta que cerrará en la ciudad de Bogotá.

Sin embargo, hay otro hecho que está retumbando en el FPC alrededor de la 'mechita', y es que uno de sus fichajes más llamativos en las últimas temporadas ya estaría pidiendo su salida ante la falta de minutos y oportunidades que ha tenido en el presente semestre, Dylan Borrero.

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Dylan Borrero no volvió a ser protagonista en América y borró todas sus fotos con el club

América de Cali no pasa por su mejor momento deportivo, ya que en la Liga Betplay sufrió para conseguir su clasificación y pasó solamente con lo esencial, y en la Copa Sudamericana tampoco vive un buen presente, ya que viene de perder la cima de la tabla de posiciones tras perder contra Tigre en Argentina.

El equipo de David González bajó su rendimiento drásticamente, pero lo hicieron puntualmente algunos jugadores, tal como es el caso de Tilman Palacios o uno de los delanteros que llegó rompiéndola al FPC, pero que poco a poco se fue apagando, Dylan Borrero.

El delantero de tan solo 24 años y con gran paso por el fútbol de Brasil jugando con equipos como Mineiro y Fortaleza, dejó de ser una de las piezas importantes para el estratega antioqueño en el equipo 'escarlata' y a perder protagonismo.

Borrero dejó de sumar minutos como titular e incluso algunas convocatorias, lo que ha dejado una negativa cifra en su historial de goles y minutos. El extremo ya se estaría cansando de la situación y buscaría salir de la institución, ya que hasta en sus redes sociales borró todo lo que tenía que ver con América de Cali, una clara pista de que no está contento con el equipo.

¿Cómo le ha ido a Dylan Borrero con América?

Dylan arribó al equipo en el segundo semestre de la temporada 2025 como uno de los refuerzos más llamativos tomando en cuenta su trayectoria en Brasil.

Sin embargo, los números que ha dejado con la 'mechita' no son tan llamativos como se esperaba, ya que ha logrado sumar 40 partidos, más de 1.600 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha reportado con cinco goles y tres asistencias.

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En cuanto a las claves del cruce, González fue enfático en el aspecto emocional. “Yo pienso que el tema mental, el tema de confianza, el tema de seguridad es vital”, afirmó, convencido de que los detalles psicológicos pueden inclinar la balanza en una serie tan pareja.

El estratega también puso el foco en el primer partido en el Pascual Guerrero, donde América buscará golpear primero “Pienso también que esta situación de arrancar primero en casa nos puede llegar a dar una ventaja si venimos y hacemos lo que normalmente venimos haciendo durante el semestre, que es sacar ventaja de local”. En esa línea, reforzó la importancia de hacerse fuerte ante su gente: “Sí, somos fuertes, y ya teniendo de pronto esa ventaja del primer partido, pues el partido en Bogotá se puede plantear de una manera, digamos que distinta”.