El experimentado portero argentino Franco Armani ya llegó a la ciudad de Medellín para adelantar pormenores y convertirse en nuevo jugador de Atlético Nacional de cara al inicio de la liga colombiana del segundo semestre del año.



Armani terminó un exitoso ciclo en River Plate de Argentina, donde fue despedido como un rotundo ídolo. El arquero vuelve al conjunto verdolaga con el firme objetivo de seguir haciendo historia en el club.

Armani ya está en Medellín

“Franco Armani y River Plate han resuelto de común acuerdo el cierre de un ciclo que quedará grabado para siempre en la memoria del Club y los hinchas”, informó River hace unos días.



“Durante estos ocho años y medio, Franco conquistó 10 títulos, siendo figura central en cada uno de ellos y escribiendo capítulos inolvidables en nuestros 125 años de historia. Héroe durante toda la Copa Libertadores 2018 obtenida en Madrid, ganador incansable de clásicos y arquero con más títulos de nuestra historia; entre tantos otros logros, se convirtió en una leyenda viva de River”, agregó.

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¿Cómo le irá a Armani en su nueva etapa en Nacional?

Franco Armani, inicialmente, firmaría contrato por un año en Atlético Nacional. Con el verde y blanco, el guardameta ganó, entre otros trofeos más, la Copa Libertadores de América del año 2016.



En la llegada de Armani al aeropuerto internacional José María Córdoba, en las primeras horas de la mañana de este miércoles 15 de julio, se encontraban varias personas de Atlético Nacional esperándolo.

Falta poco para el anuncio de Franco

Uno de los presentes en el aeropuerto fue Víctor Marulanda, quien hace varios días fue anunciado como nuevo director deportivo del equipo en reemplazo del argentino Gustavo Fermani.

Franco Armani se realizaría exámenes médicos este miércoles 15 de julio en las horas de la tarde. De superarlos, todo estaría listo para ser anunciado nuevamente como jugador de Atlético Nacional.



