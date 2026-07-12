Juan Guillermo Cuadrado se asoma a un club de la Liga BetPlay; NO es el Medellín

Juan Guillermo Cuadrado vuelve a estar en el radar del fútbol colombiano. Luego de finalizar su vínculo con el Pisa de Italia, el experimentado extremo analiza las alternativas para continuar su carrera y, por primera vez en muchos años, su regreso a la Liga BetPlay empieza a tomar fuerza.

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Con 38 años y muy cerca del retiro, el antioqueño quedó como agente libre tras despedirse del conjunto italiano, donde disputó la temporada 2025-26. Desde entonces, comenzaron las especulaciones sobre cuál será el próximo destino de uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de la Selección Colombia.

Durante varios años se dio por hecho que, cuando decidiera regresar al país, Cuadrado vestiría nuevamente la camiseta de Independiente Medellín, el club en el que debutó como profesional y el único al que ha representado en el fútbol colombiano.

¿Cuadrado al América?

Sin embargo, en las últimas horas empezó a tomar fuerza una versión diferente. Aunque no existe información oficial ni negociaciones confirmadas, Juan Guillermo Cuadrado ha sido relacionado con América de Cali, equipo que estaría atento a su situación contractual.

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Por ahora, todo se mantiene en el terreno de los rumores. Incluso, no se descarta que aparezcan propuestas del fútbol internacional, teniendo en cuenta la trayectoria del colombiano y el reconocimiento que conserva en el mercado.

Aun así, el deseo del futbolista sería regresar al balompié colombiano para disputar los últimos años de su carrera, una posibilidad que ilusiona a los aficionados y que podría marcar uno de los movimientos más importantes del mercado de fichajes.

La subestimada carrera de Juan Guillermo Cuadrado

Cuadrado deja atrás una de las carreras más exitosas para un jugador colombiano en Europa. Permaneció durante 17 años en el fútbol de élite, compitiendo principalmente en la Serie A de Italia y la Premier League de Inglaterra.

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Trayectoria de Juan Guillermo Cuadrado

En ese recorrido defendió las camisetas de Chelsea, Juventus, Inter de Milán, Fiorentina, Atalanta, Udinese, Lecce y, más recientemente, Pisa. Ahora, con su futuro aún por definirse, la posibilidad de verlo nuevamente en la Liga BetPlay comienza a ganar fuerza.

Por el momento no hay una decisión tomada ni un acuerdo sobre la mesa. Lo cierto es que el nombre de Juan Guillermo Cuadrado vuelve a sonar con fuerza en el mercado colombiano y América de Cali aparece, por ahora, como el club que más ruido ha generado alrededor de un posible fichaje.