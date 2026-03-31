Independiente Medellín: los seis partidos que restan y sus cuentas para clasificar a playoffs

La remontada 2-1 de Independiente Medellín sobre América de Cali por la fecha 14 de la Liga BetPlay no solo significó tres puntos, sino también un revivir en la lucha por clasificar a los playoffs.

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El equipo antioqueño, que se impuso en el estadio Atanasio Girardot luego de iniciar abajo en el marcador, alcanzó las 16 unidades y mantiene opciones matemáticas de meterse entre los ocho mejores del campeonato.

Posición del Medellín en la Liga BetPlay

Sin embargo, el panorama sigue siendo complejo, ya que al término de la jornada el Poderoso se ubica en la decimocuarta posición, con diferencia de gol de 0 y a cinco puntos del octavo lugar parcial.

Eso sí, hay un factor que juega a su favor, y es que Medellín aún tiene un partido pendiente frente a Boyacá Chicó, correspondiente a la décima fecha, lo que amplía su margen de maniobra en la tabla.

En total, el DIM tiene seis partidos por disputar, lo que equivale a 18 puntos en juego, una cifra que todavía le permite soñar con la clasificación si logra una recta final casi perfecta.

¿Cuántos puntos debe hacer Medellín para clasificar?

Las cuentas son claras: Medellín necesita sumar al menos 14 de esos 18 puntos para llegar a los 30, que se estima será suficiente para asegurar un lugar en los playoffs.

Esto implica que el DIM deberá conseguir cuatro victorias y dos empates, o ganar cinco partidos (si quiere llegar a 31), un reto exigente considerando la irregularidad que ha mostrado a lo largo del torneo.

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Partidos pendientes del Medellín en Liga BetPlay

En cuanto al calendario, el conjunto antioqueño tendrá que medirse a rivales de peso como Once Caldas en Manizales y Atlético Nacional (local), además de enfrentar a Alianza en Valledupar y cerrar con tres partidos en casa ante Boyacá Chicó, Fortaleza y Águilas Doradas.

A este panorama se suma la participación del Medellín en la Copa Libertadores, un factor que implicará desgaste físico y rotación de nómina, por lo que el equipo deberá gestionar bien sus recursos si quiere mantener vivo el objetivo de clasificar en la Liga BetPlay.