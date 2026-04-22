Medellín define su nuevo técnico: esta es la opción tras salida de Restrepo

Óscar Pareja emerge como una de las principales opciones para convertirse en el nuevo director técnico de Deportivo Independiente Medellín, luego de la salida de Alejandro Restrepo. Así lo confirmó el presidente del club, Daniel Ossa Giraldo, quien reconoció la cercanía histórica entre el entrenador antioqueño y la institución roja.

DIM busca nuevo técnico: presidente confirmó opciones y decisión sería inminente

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Ossa explicó que el nombre de Pareja no aparece como una sorpresa dentro del entorno del Medellín. “Yo creo que no puede verse hoy lo del profe Óscar Pareja como una novedad. Nosotros con él tenemos conversaciones constantes”, aseguró el dirigente.

Además, detalló la relación que el exentrenador de Orlando City SC mantiene con la institución: “Él me saluda, yo lo saludo, con Raúl (máximo accionista del DIM) tiene muy buena relación, viene a todas las finales, para que sepamos la cercanía con la institución. Lo invitamos a los 110 años. O sea que lo de él no se puede ver como una novedad”, agregó.

El presidente del DIM también reveló que no sería la primera vez que intentan acercarlo al proyecto deportivo. “Nosotros en otros momentos lo hemos llamado, no sé si de pronto un par de veces. Anteriormente ya le hemos dicho: profe, en cualquier momento ojalá pueda estar”.

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Sin embargo, fue prudente al hablar de negociaciones formales: “En este momento tenemos que estar muy tranquilos y tengo que ser muy prudente, porque es una persona bien especial y no me gustaría que en algún mal comentario mío de pronto pudiéramos entorpecer algo”.

Aun así, dejó claro que es una posibilidad real. “Es una posibilidad también, nos gusta muchísimo, pero tengo que ser muy prudente con el tema. Vamos a ver cómo se desarrolla de aquí en adelante y las conversaciones que vayamos a tener”.

Pareja quedó libre hace un mes tras cerrar su ciclo en Orlando City, luego de una exitosa carrera de 14 años en el exterior, especialmente en la MLS, donde dirigió también a Colorado Rapids y FC Dallas.

Mientras el Medellín evalúa alternativas nacionales, extranjeras y otros nombres como Alberto Gamero, la opción de Pareja ilusiona a la afición por su pasado como ídolo del club y su trayectoria internacional. Por ahora, la decisión final sigue abierta.