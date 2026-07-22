Medellín en Copa Sudamericana: fecha y horario para el partido de vuelta contra Vasco Da Gama

Deportivo Independiente Medellín no pudo sacar ventaja en su debut en el segundo semestre de 2026 al empatar este miércoles 22 de julio con Vasco Da Gama en el partido de ida de la ronda de playoffs de la Copa Conmebol Sudamericana.

El equipo poderoso igualó con marcador de 2-2 y deberá buscar la clasificación a los octavos de final la próxima semana en condición de visita en Río de Janeiro.

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Fecha y hora para el partido de vuelta entre Vasco Da Gama y Medellín

El partido de vuelta de la ronda de playoffs de la Copa Conmebol Sudamericana 2026 entre Deportivo Independiente Medellín contra Vasco Da Gama está programado para el miércoles 29 de julio a partir de las 5:00 de la tarde en el estadio Sao Januário de Río de Janeiro.

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Medellín debuta en Liga BetPlay-II de 2026

Antes de visitar a Vasco Da Gama, Deportivo Independiente Medellín debutará en la Liga BetPlay-II de 2026 el sábado 25 de julio.

El equipo poderoso iniciará su participación en el certamen local recibiendo en el estadio Atanasio Girardot a Deportivo Pasto desde las 4:05 de la tarde.