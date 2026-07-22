Minuto 71 y el Deportivo Independiente Medellín y Vasco da Gama de Brasil empataban 1 a 1 por el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. El estadio Atanasio Girardot recibió el cotejo.



El poderoso de la montaña, que empezó ganando el choque con gol de Jhon Edwin Montaño, quería anotar otro tanto. Y bien, tras un remate del mismo Montaño, que desvió el colombiano Carlos Cuesta, llegó el 2 a 1.

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El video

El tanto, como era de esperarse, se celebró a rabiar por parte de los jugadores y el cuerpo técnico del conjunto antioqueño, que sueña con clasificar a los octavos de final del certamen internacional.



El defensa central Joaquín Varela, en el inicio del segundo tiempo, convirtió en propia puerta lo que fue el empate a favor de Vasco da Gama. El zaguero no pudo despejar bien una pelota que llegó desde la banda izquierda.

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Un duelo a puerta cerrada

El compromiso, cabe mencionar, se llevó a cabo a puerta cerrada por una sanción que arrastra el Deportivo Independiente Medellín. Este fue el primer partido oficial del club en el segundo semestre del año.



También, además, fue el primer cotejo oficial del director técnico Luis Amaranto Perea al frente del ‘poderoso de la montaña’. El exjugador de Boca Juniors de Argentina sueña con hacer historia con el elenco paisa.

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2 a 2 final

Luis Amaranto Perea, como bien se sabe, estuvo con la Selección Colombia de Mayores, como asistente técnico del argentino Néstor Lorenzo, en lo que fue la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Al final, el duelo entre colombianos y brasileños en el estadio Atanasio Girardot terminó 2 a 2. Claudio Spinelli convirtió el tanto del empate final. El duelo de vuelta se llevará a cabo la próxima semana.







