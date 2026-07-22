Agónico gol acabó con la alegría del DIM ante Vasco da Gama por Sudamericana

Deportivo Independiente Medellín le ganaba 2 goles a 1 a Vasco da Gama de Brasil por el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. Todo parecía indicar que el club paisa se iba a llevar la victoria.



Sin embargo, esto no fue así. Al minuto 86, Claudio Spinelli apareció para poner el 2 a 2 final. El ‘poderoso de la montaña’ no se logró llevar la victoria. Los brasileños alcanzaron el empate de manera agónica.

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El DIM empezó ganando

El duelo lo empezó ganando el equipo que es dirigido por Luis Amaranto Perea al minuto 45+4. Jhon Edwin Montaño apareció, tras una transición rápida de defensa a ataque, para poner la apertura en el marcador.



El conjunto de la capital del departamento de Antioquia no empezó muy concentrado el segundo tiempo, pues apenas al primer minuto arribó la igualdad de Vasco da Gama. Los brasileños atacaban por la banda izquierda y, tras un centro, Joaquín Varela mandó en contra la esférica. 1 a 1.

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2 a 2 final

Pero el Medellín volvió a levantarse. Al minuto 71 y tras un remate del mismo Jhon Edwin Montaño, el defensa central colombiano Carlos Cuesta marcó en contra. 2 a 1 a favor de la escuadra paisa.



Como se mencionó en párrafos anteriores, Claudio Spinelli, cerca del final del juego, estampó el 2 a 2 final. Faltó muy poco para que el Deportivo Independiente Medellín sacara la ventaja de local.

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¿Avanzará de serie el DIM?

El partido de vuelta se llevará a cabo la próxima semana en territorio brasileño. Los hinchas del conjunto colombiano esperan que el Medellín se pueda hacer fuerte de visitante para avanzar a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.



Este fue el primer partido oficial del Deportivo Independiente Medellín en el segundo semestre del año 2026. También fue el debut en el banquillo rojo del entrenador Luis Amarando Perea.



