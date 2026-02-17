Medellín llega con cinco bajas por lesión a la Copa Libertadores

Inicia una nueva edición de la Copa Libertadores y las emociones empiezan con la segunda ronda de clasificación en donde justamente los equipos colombiano comenzarán a tener protagonismo. Independiente Medellín será el primero en actuar en esta competencia y se enfrentará ante Liverpool de Uruguay.

El equipo comandado por Alejandro Restrepo llega con la ilusión de mantenerse con vida en la competencia y de disputar la fase de grupos para empezar a sumar también reconocimientos económicos. Sin embargo, afronta un panorama bastante desalentador, ya que para el partido de ida contra Liverpool tendrá varias bajas significativas.

Medellín viajó a Uruguay para la Libertadores con bajas sensibles

Medellín se quedó con uno de los cupos a fase previa de la Copa Libertadores tras destacar en la tabla de la reclasificación de la temporada 2025. Ahora, esta obligado a revalidar el por qué se ganó este derecho que todos los equipos colombianos buscaron, pero con el cual solo se pudieron quedar el 'poderoso de la montaña' y Deportes Tolima.

Lamentablemente el cuadro paisa llega a esta instancia del torneo con un presente deportivo no tan bueno, ya que en la Liga Betplay, a pesar de la reestructuración que se llevó a cabo con la plantilla y reforzar el vínculo con Alejandro Restrepo al renovar su contrato, se encuentra ubicado en la casilla 16 habiendo ganado solamente uno de los siete partidos que ha disputado.

Se espera que para la 'Gloria Eterna' la situación y la mentalidad cambien, pero la suerte no parece estar a su favor, ya que el reto de ida lo tendría que asumir con la ausencia de seis figuras importantes, cinco de ellas por lesión.

Alejandro Restrepo dio a conocer la lista de viajeros hacia Uruguay para el partido de ida ante Liverpool y se encendieron las alarmas y preocupaciones en los fanáticos al ver que no estaba el nombre de:

🚑 José Luis Chunga (no inscrito para esta fase)

🚑 Luis Escorcia

🚑 Jhan Mena

🚑 Daniel Londoño

🚑 Daniel Cataño

🚑 Yony González

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Medellín y Liverpool en la Copa Libertadores?

El duelo definitivo entre Independiente Medellín y Liverpool FC (Montevideo) por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 se jugará el martes 24 de febrero de 2026 en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín.

Este duelo servirá para determinar qué equipo avanza a la siguiente ronda de la fase previa del torneo continental más importante de clubes en Sudamérica.