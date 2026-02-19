Medellín no apelará la sanción a Alejandro Restrepo por Libertadores, ¿por qué?

Independiente Medellín tendría un panorama complejo en caso de intentar apelar la sanción impuesta a su entrenador, Alejandro Restrepo, quien fue expulsado en el partido de ida de la serie ante Liverpool de Uruguay. El técnico vio la tarjeta roja luego de protagonizar una acción en el banquillo de suplentes, situación que fue sancionada de inmediato por el árbitro del encuentro.

El episodio se produjo cuando Restrepo intentó intervenir en una jugada desde la zona técnica, lo que fue interpretado por el juez central como una conducta indebida. La decisión fue tomada en el terreno de juego y, según el reglamento disciplinario de Conmebol, ese tipo de determinaciones tienen carácter definitivo.

De acuerdo con el artículo 9 sobre decisiones arbitrales, las determinaciones que adopte el árbitro durante el partido no pueden ser revisadas por los órganos judiciales de la Conmebol. Es decir, la expulsión en sí misma no es susceptible de apelación, pues hace parte de la autoridad exclusiva del juez en el desarrollo del juego.

La normativa establece que únicamente podrán revisarse las consecuencias jurídicas de una decisión arbitral en casos muy específicos, como cuando exista una incorrecta identificación de la persona sancionada. En ese escenario, sí se podría abrir un expediente para corregir el error, pero no es el caso de Restrepo.

También se contempla la posibilidad de protesta cuando el árbitro haya confundido la identidad del jugador o miembro del cuerpo técnico amonestado o expulsado. Sin embargo, en esta situación la sanción fue directa y correctamente atribuida al entrenador del conjunto antioqueño.

Otro punto del reglamento indica que los órganos judiciales pueden intervenir en casos de conducta violenta, agresiones o actos graves que no hayan sido advertidos por el árbitro. No obstante, cuando el juez observa la acción y toma una determinación disciplinaria en el momento, esa decisión prevalece.

En el caso de Restrepo, la expulsión se produjo tras una conducta que el árbitro consideró antirreglamentaria desde el banquillo, y fue sancionada en el acto. Al haber sido vista y juzgada por la autoridad del partido, se enmarca dentro de las decisiones inapelables contempladas en la reglamentación.

Por ello, Medellín tendría escaso margen jurídico para revertir la sanción. Más allá de presentar argumentos ante la Comisión Disciplinaria, el reglamento es claro en cuanto a que no se revisan los fallos arbitrales relacionados con acciones de juego o comportamientos observados directamente por el juez.

La sanción a Alejandro Restrepo en Libertadores

Así las cosas, todo apunta a que Alejandro Restrepo deberá cumplir la sanción que se derive de su expulsión en la serie ante Liverpool de Uruguay. Para Independiente Medellín, el foco ahora estaría en reorganizar el cuerpo técnico para el partido de vuelta, ya que las vías reglamentarias para apelar parecen prácticamente cerradas.