Medellín no hizo respetar su casa y cedió puntos ante Estudiantes en Libertadores

Independiente Medellín finalmente debutó en la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de haber superado dos instancias previas, pero lamentablemente este anhelado debut no fue como lo esperaban los fanáticos.

A pesar de haber tenido la oportunidad de comenzar auspiciando como local, Alejandro Restrepo dejó que Estudiantes de La Plata se llevará un punto valioso del Atanasio Girardot, lo que complicaría la siguiente jornada del 'poderoso de la montaña' que ahora estaría obligado a ganar como visitante.

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Repartición de puntos tras empate entre Medellín y Estudiantes en Libertadores

Independiente Medellín rescató un valioso empate 1-1 frente a Estudiantes de La Plata en un intenso duelo por la Copa Libertadores, en el que ambos equipos mostraron momentos de dominio pero terminaron repartiéndose los puntos en el Atanasio Girardot.

El conjunto colombiano salió decidido a imponer condiciones en casa y apoyado por su afición, pero recibió un crudo golpe de realidad justo sobre el minuto 4 del compromiso, ya que el conjunto argentino pegó primero con una anotación de Tiago Palacios.

El equipo que dirige el estratega, Alexander Medina, mantuvo la ventaja en el marcador durante gran parte del partido, pero para la segunda parte el 'poderoso de la montaña saltó al terreno de juego con una idea de juego diferente y el ánimo renovado.

Finalmente el equipo de Alejandro Restrepo encontró recompensa a su esfuerzo con el gol del empate, que llegó tras una jugada de tiro de esquina bien elaborada que definió de media volea Francisco Chaverra. La anotación desató la euforia en las tribunas y le dio un nuevo impulso al conjunto local, que por momentos pareció estar más cerca de quedarse con la victoria.

No obstante, Estudiantes de La Plata supo resistir la presión, ordenarse en los momentos más complicados y rescatar un valioso empate en la ciudad de Medellín para dejar las cosas equilibradas en el grupo.

Próximo partido de Medellín en la Copa Libertadores

Ahora Medellín está obligado a ganar en la segunda fecha de la Copa Libertadores para no ceder terreno, pero para esta jornada contaría con el factor visitante en contra.

El siguiente compromiso del equipo que comanda Alejandro Restrepo sin duda alguna será uno de los más difíciles, ya que será en mítico Estadio de Maracaná cuando se mida ante Flamengo el jueves 16 de abril sobre las 19:30 hora Colombia.