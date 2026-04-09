[Video] ¿Gol olímpico o en contra? Así fue la épica de Cuenca contra Santos por Sudamericana

Deportivo Cuenca protagonizó una de las imágenes más curiosas de la jornada en la Copa Sudamericana, tras imponerse 1-0 sobre Santos en el arranque del Grupo D, con un gol que dejó abierta la discusión: ¿fue olímpico o en contra?

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El compromiso, disputado en la ciudad de Cuenca, estuvo marcado por las condiciones propias de la altitud, a 2.550 metros sobre el nivel del mar, un factor que terminó pasando factura al conjunto brasileño.

Santos, que no contó con Neymar, nunca logró imponer su jerarquía y fue cediendo terreno con el paso de los minutos, especialmente en el segundo tiempo, cuando el desgaste físico se hizo evidente.

La acción que definió el partido llegó al minuto 60, tras un tiro de esquina ejecutado por el argentino Lucas Mancinelli.

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El cobro fue cerrado, con dirección directa al arco, lo que generó dudas inmediatas en la defensa y, especialmente, en el portero Gabriel Brazão.

En su intento por despejar el balón, el guardameta terminó empujándolo hacia su propia portería, decretando el único gol del compromiso en una jugada que rápidamente se volvió viral.

Video del gol de Cuenca contra Santos

La discusión no tardó en aparecer: mientras algunos lo catalogan como gol olímpico por la intención y trayectoria del cobro, otros consideran que se trata de un autogol debido al contacto final del arquero.

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Lo cierto es que el tanto fue celebrado con emoción por Mancinelli, quien incluso se mostró visiblemente conmovido tras ver cómo su ejecución terminaba en el fondo de la red.

En paralelo, el Grupo D se completó con el empate 1-1 entre San Lorenzo y Deportivo Recoleta, resultado que dejó a Deportivo Cuenca como líder de la zona y a Santos en el último lugar tras la primera jornada.