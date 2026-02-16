Medellín presentó el proyecto para su nuevo estadio: conozca los detalles

Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad de Medellín, dio a conocer este lunes 16 de febrero un avance importantísimo en el proyecto de renovación del estadio Atanasio Girardot.

Gutiérrez explicó que ya se presentó ante la Curaduría los estudios técnicos arquitectónicos y estructurales para lograr la licencia que permitirá el desarrollo de las obras.

Lea también Medellín confirmó nuevo arquero: firmó contrato hasta 2029

"La ciudad tendrá el Estadio que se merece. Hoy radicamos ante Curaduría los estudios técnicos arquitectónicos y estructurales, para obtener la licencia de construcción y arrancar obras. Estos tres meses desde que anunciamos el proyecto en noviembre hemos avanzado en todos los pasos necesarios que hoy permiten este hito", dijo el mandatario.

Federico Gutiérrez aclaró que el nuevo estadio de Medellín pasará de contar con 44 mil espectadores a 60 mil espectadores con nuevas sillas, más unidades sanitarias y mejores accesos, por lo que se cumplirán con los requerimientos de FIFA y Conmebol.

"Medellín va a tener el estadio que se merece. Lo que ha venido pasando a lo largo de estos meses: estudios de suelos, topografía, vulnerabilidad estructural, seguridad humana, que todos son absolutamente necesarios para la licencia de construcción, y poder licitar el proyecto y comenzar las obras”, aseguró Gutiérrez.

El alcalde de Medellín explicó que en abril se esperan presentar los pre pliegos en el Secop II para tener transparencia en la contratación.

Posteriormente, la licitación se abrirá en mayo, mientras que la adjudicación sería en junio para poder presentar las obras en julio.

"La gente va a ver un estadio que no solo aumenta en capacidad y número de espectadores, sino que toda la experiencia interna va a cambiar, vamos a mejorar la accesibilidad y la seguridad para el ingreso de las personas”, dijo el alcalde.

Federico Gutiérrez indicó que en la primera parte del proyecto se trabajará en la parte estructural con la demolición del techo del sector occidental.

Lea también Gamero habló sobre su salida de Cali a pesar del triunfo ante Nacional

Posteriormente se espera trabajar en pilas de 18 metros, las rampas de acceso y las escaleras que conectarán el anillo de la parte intermedia hasta la tribuna alta.

“Segundo, empezamos las fundaciones, que son pilas de 18 metros y empezarán a finales de julio. Luego empezaremos con la construcción de las rampas de acceso al nivel intermedio, donde vamos a tener mayor seguridad y accesibilidad al momento del ingreso y de salida del Estadio. A partir de ese momento, se van a levantar las escaleras que conectan el anillo de la parte intermedia hasta la tribuna alta, lo que va a mejorar mucho más el ingreso. Todo esto hace parte de lo que se ha trabajado arquitectónica y estructuralmente hasta hoy”, agregó.