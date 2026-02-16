Medellín confirmó nuevo arquero: firmó contrato hasta 2029

Pese a que no ha vuelto a caer, sumar una unidad en cada salida no es para nada bueno para Alejandro Restrepo y para el Deportivo Independiente Medellín. Los antioqueños solo tienen una victoria en la Liga BetPlay al superar al Cúcuta Deportivo con un resultado de 1-3.

El Medellín suma seis unidades, producto de una victoria y tres empates. En el mercado de fichajes se armaron con Yony González, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Salvador Ichazo, Jhon Montaño, Didier Moreno, Enzo Larrosa, Hayen Palacios y Frank Fabra. Con estos jugadores, sellaron los 25 cupos.

Sin embargo, en la portería, el club tiene a Salvador Ichazo y a Eder Chaux. Yimmy Gómez se fue al Deportivo Pereira y liberó un cupo en el arco. En ese sentido, el club tomó una decisión con uno de los guardametas de las divisiones menores para este 2026.

MEDELLÍN RENOVÓ A UN ARQUERO HASTA 2029

Tras la salida de Yimmy Gómez, el cuadro medellinense tendrá en sus filas al arquero Iker Blanco que tendrá que esperar por su momento en la portería de la institución. Blanco firmó su renovación por tres años más.

Iker Blanco es el capitán de las fuerzas básicas del Medellín y ahora podría tener mayor protagonismo bajo la sombra de Eder Chaux y de Salvador Ichazo. El guardameta nació en Norte de Santander y ya lleva ocho años en la institución. Además, ha hecho parte de las selecciones de Colombia juveniles.

En ese sentido, se trata de un nuevo fichaje hasta 2029 para el cuadro antioqueño que debe salir del mal momento en esta Liga BetPlay y apuntarle a la Copa Libertadores desde la fase previa ante el Liverpool de Uruguay cerrando en condición de local.

Iker Blanco ya ha hecho proceso con el Medellín arrancando con la Sub-17 y con la Sub-20. En las fuerzas básicas del club consiguió el título de la Supercopa Juvenil en 2025. Fue capitán y tiene experiencia atajando penales claves para alzar ese trofeo.

Por ahora, será tercer arquero del Medellín, pero seguramente no tendrá tanta cabida con Eder Chaux y Salvador Ichazo por delante. Todo parece indicar que Iker Blanco jugará la Copa Libertadores con el Medellín, pero con el equipo juvenil.

Bajo ese panorama, Iker Blanco seguirá portando la cintilla de capitán en el torneo internacional que se disputará en Ecuador a partir del 7 al 22 de marzo. En esta competencia, Medellín está en el Grupo A con Bolívar, Estudiantes de Mérida y Flamengo. Clasificarán los primeros tres de cada grupo y un único mejor segundo.