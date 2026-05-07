[VIDEO] Hugo Rodallega ilusiona a Santa Fe en Libertadores: golazo vs Corinthians

Siguen las emociones de la Copa Conmebol Libertadores de América con un vibrante duelo entre Independiente Santa Fe vs Corinthians. Un partido que buscaba revancha para el cuadro cardenal que debía sumar de a tres en busca de salir del fondo de la tabla y acercarse a la parte alta.

Corinthians ya suma nueve unidades y está tranquilo con la clasificación ya en sus manos, mientras que Santa Fe sí necesitaba dar un golpe de autoridad para seguir con vida en la competencia más importante de Sudamérica. Justamente, dieron el primer golpe a los brasileños con Hugo Rodallega.

El grito de los aficionados se apagó un poco por el juez de línea que levantó la banderola por un presunto fuera de lugar cuando Hugo Rodallega definía. Sin embargo, lo llamaron de arriba y decretó el gol sin necesidad de consultar el VAR. Santa Fe celebró y se ilusiona con marcar diferencias en las próximas jornadas.

GOLAZO DE HUGO RODALLEGA QUE SIGUE DANDO DE QUÉ HABLAR

Con 40 años encima, casi 41, Hugo Rodallega sigue invencible a las lesiones y a la edad. El delantero disfruta de este deporte y lo demuestra fecha tras fecha con goles. Hugo apareció en el marcador en el mejor momento de Santa Fe. Los cambios de Pablo Repetto también aportaron con el impacto inmediato de Jader Obrian.

Y es que, sobre los 59 minutos, Jader Obrian, que había ingresado por Yeicar Perlaza dio una asistencia clave para dejar a Hugo Rodallega de frente con el arquero Hugo Souza. ‘Hugol’ controló y remató cruzado para romper los ceros e ilusionar a Santa Fe que vive en la Copa Libertadores.

Jader Obrian se va ganando a la afición con asistencias y con el penal que creó contra Internacional de Bogotá. Ahora, este pase gol lo afianza dentro de la institución. Hubo incógnita, dado que el juez de línea levantó la bandera y ahogó la alegría por unos minutos.

Hugo Rodallega, finalmente estaba habilitado cuando trazaron las líneas y el gol subió al marcador. Infortunadamente, Corinthians apagó la ilusión cardenal al último minuto con Gustavo Henrique que emparejó las acciones de cabeza.

LO QUE VIENE PARA SANTA FE EN LA LIGA BETPLAY Y EN COPA LIBERTADORES

Santa Fe es de esos equipos que no se pueden dar por muerto en competencias. En la Liga BetPlay necesitaban nueve puntos de nueve posibles para clasificar a los Play-Offs y lo lograron contra Cúcuta, Deportivo Pasto e Internacional de Bogotá. Eso les dio la oportunidad de estar en los cuartos de final.

El sorteo dejó a Santa Fe emparejado con América de Cali arrancando el sábado 9 de mayo en el Estadio Pascual Guerrero y cerrando esa llave en Bogotá el martes 12 de mayo. Si clasifica a las semifinales enfrentará a Junior o a Once Caldas.

Por su parte, en la Copa Libertadores a Santa Fe le quedan dos partidos más para intentar clasificar a los octavos de final que es el máximo objetivo, o la Copa Sudamericana con la tercera casilla que es donde está con el empate. Deberá enfrentar a Platense en Bogotá y luego Peñarol en Montevideo.

SANTA FE SE EXPONE A UNA SANCIÓN DE LA CONMEBOL

Sin embargo, sumar de a tres era lo más importante, pero, infortunadamente, el cuadro cardenal se podría exponer a una sanción por parte de la Conmebol después de que un hincha impactara con una moneda a Matheus Bidu.

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Como primera medida, por situaciones de violencia o conductas antideportivas, la Conmebol penaliza con una multa que equivale a los 5,000 dólares (casi 18 millones de pesos colombianos). Además, puesto que fue una agresión podría haber cierre de algunas tribunas o una reducción de aforo en el estadio para enfrentar a Platense en el último partido que les queda de local en esta edición.

No obstante, como se trata de una situación que puede ser catalogada como grave con ese lanzamiento del objeto al jugador del Corinthians podría aumentar la multa. Estas sanciones van desde los 5,000 dólares a los 100,000 dólares. Habrá que esperar la decisión que pueda tomar la Conmebol.