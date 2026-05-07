Santa Fe vs Corinthians terminó en pelea: provocación picó todo tras empate

Nueva fecha para Santa Fe en la Copa Libertadores con la necesidad de sumar de a tres y respetar la casa ante Corinthians que ya estaba tranquilo en la parte alta de la tabla de posiciones con puntaje perfecto gracias a tres victorias conseguidas en las primeras jornadas.

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Las cosas arrancaron de la mejor manera para Santa Fe que con llegadas de afuera del área y con intentos de entrar a los predios de Hugo Souza se acercaron mientras que Andrés Mosquera Marmolejo salvaba todo lo que le llegaba a su arco. Hugo Rodallega ya avisaba con importantes remates que ponían en problemas al cuadro brasileño.

No fue sino hasta el segundo tiempo que llegaron los goles para ambas escuadras. Por un lado, Santa Fe rompió los ceros como sucedió ante Peñarol después de una gran habilitación de Jader Obrian para Hugo Rodallega que controló y remato cruzado para vencer la portería visitante. En la última jugada, Gustavo Henrique puso en tablas el marcador.

LA RIÑA QUE SE GENERÓ TRAS EL PARTIDO ENTRE SANTA FE Y CORINTHIANS

Cuando el árbitro central, Kevin Ortega silbó el final del compromiso, las cosas se picaron en el área de Corinthians con Hugo Souza que se habría dirigido a los hinchas de Santa Fe. El gesto no gustó para nada en Nahuel Bustos y en otros jugadores, pero, el primero en increpar al brasileño fue el argentino.

A raíz de las provocaciones del guardameta, todo Santa Fe fue a buscarlo. El primero fue Nahuel Bustos mientras los jugadores del Corinthians asistían a Souza en una pelea que dañó el espectáculo en un empate que deja al cuadro cardenal todavía con problemas para clasificar a las siguientes fases de la Copa Libertadores.

Mientras los jugadores de Santa Fe y Corinthians se acercaban al túnel, los gestos de burlas de los brasileños seguían ante la afición y contra los futbolistas rivales. Cuando Hugo Souza se retiraba acompañado de delegados del ‘Timao’, llovió toda clase de objetos al guardameta.

LO QUE VIENE PARA SANTA FE EN LA LIGA BETPLAY Y COPA LIBERTADORES

Santa Fe es de esos equipos que no se pueden dar por muerto en competencias. En la Liga BetPlay necesitaban nueve puntos de nueve posibles para clasificar a los Play-Offs y lo lograron contra Cúcuta, Deportivo Pasto e Internacional de Bogotá. Eso les dio la oportunidad de estar en los cuartos de final.

El sorteo dejó a Santa Fe emparejado con América de Cali arrancando el sábado 9 de mayo en el Estadio Pascual Guerrero y cerrando esa llave en Bogotá el martes 12 de mayo. Si clasifica a las semifinales enfrentará a Junior o a Once Caldas.

Por su parte, en la Copa Libertadores a Santa Fe le quedan dos partidos más para intentar clasificar a los octavos de final que es el máximo objetivo, o la Copa Sudamericana con la tercera casilla que es donde está con el empate. Deberá enfrentar a Platense en Bogotá y luego Peñarol en Montevideo.

SANTA FE SE EXPONE A UNA SANCIÓN DE LA CONMEBOL

Sin embargo, sumar de a tres era lo más importante, pero, infortunadamente, el cuadro cardenal se podría exponer a una sanción por parte de la Conmebol después de que un hincha impactara con una moneda a Matheus Bidu.

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Como primera medida, por situaciones de violencia o conductas antideportivas, la Conmebol penaliza con una multa que equivale a los 5,000 dólares (casi 18 millones de pesos colombianos). Además, puesto que fue una agresión podría haber cierre de algunas tribunas o una reducción de aforo en el estadio para enfrentar a Platense en el último partido que les queda de local en esta edición.

No obstante, como se trata de una situación que puede ser catalogada como grave con ese lanzamiento del objeto al jugador del Corinthians podría aumentar la multa. Estas sanciones van desde los 5,000 dólares a los 100,000 dólares. Habrá que esperar la decisión que pueda tomar la Conmebol.