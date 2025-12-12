Medellín se desarma; confirman dos salidas previo a la final de Copa ante Nacional

La final de la Copa BetPlay 2025 será protagonizada por el Deportivo Independiente Medellín y el conjunto de Atlético Nacional, contienda que se llevará a cabo el sábado 13 y el miércoles 17 de diciembre en el Estadio Atanasio Girardot.

El equipo ‘poderoso de la montaña’ quiere pasar la página de la eliminación en los cuadrangulares de la Liga BetPlay y llevarse el título frente a su acérrimo rival, un duro desafío que nuevamente pone a prueba al técnico Alejandro Restrepo, quien recordemos perdió ante Santa Fe la final de la pasada liga.

Confirman dos bajas en Medellín previo a la final de la Copa BetPlay

A pocas horas para que se lleve a cabo el partido de ida de la final de copa, ha llegado información sobre jugadores del Medellín que no seguirán en el club para la siguiente temporada, así lo confirmó el periodista Felipe Sierra, asegurando que Ménder García, Yeferson Rodallega y Julián Angulo dirán adiós.

El caso de Rodallega y García son parecidos, pues tanto el delantero como el lateral izquierdo terminan este diciembre su contrato con el Medellín y no les será renovado, teniendo en cuenta que Yeferson estaba en las filas del DIM en condición de préstamo procedente del Envigado, club dueño de sus derechos deportivos.

El polémico caso de Julián Angulo

En las últimas horas trascendió el caso del extremo izquierdo Julián Angulo, futbolista de 23 años que pertenece al equipo rojo de Antioquia, pero que desde julio pasado militaba en condición de préstamo en Llaneros.

Pues bien, de acuerdo con el periodista Julián Capera, Millonarios ha llegado a un acuerdo para incorporar al delantero nariñense, esto, pese a que Llaneros tenía acordada una opción de compra en esa cesión, algo que al parecer no tiene la validez necesaria al no tener la firma del jugador, que finalmente se ha decidido por la oferta del conjunto ‘embajador’, al que llegará cedido por un año y con opción de compra.