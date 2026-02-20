Medellín se ganó un problema jurídico por mala gestión de un fichaje

La temporada 2026 en el Fútbol Profesional Colombiano comenzó bastante movida, en cuanto a resultados y el movimiento en el mercado de fichajes. Independiente Medellín es justamente uno de los protagonistas con estas dos situaciones, ya que no ha empezado de buena manera su paso por la competencia local y las negociaciones en el mercado le terminaron pasando una mala jugada que traería consecuencias jurídicas.

El equipo comandado por Alejandro Restrepo venía enfocado en la Liga Betplay y su participación en la Copa Libertadores, en la cual inicio de buena manera tras vencer a Liverpool de Uruguay. Sin embargo, les apareció un inesperado problema relacionado a la mala gestión de los derechos deportivos de Julián Angulo, quien le traería problemas con Llaneros.

Lea también Medellín presenta novedades vs Llaneros: seis canteranos en la convocatoria

Medellín involucrado en problema con Llaneros

Medellín regresó a casa de la Copa Libertadores pensando en su siguiente duelo en la liga, el cual será precisamente contra Llaneros, en el marco de la fecha 8, en el Estadio Bello Horizonte, pero también en el respectivo problema que este club se le traería en cuestiones legales.

El 'poderoso de la montaña' fue uno de los clubes protagonistas en el mercado de fichajes, contratando a destacados jugadores como Daniel Cataño, Didier Moreno, Salvador Ichazo, entre otros, pero también destacó por las exportaciones que hizo, entre ellas la de Julián Angulo.

Lea también Arturo Reyes habló sobre el jugador que dejó botado a Pereira

El extremo de tan solo 23 años pertenece a Medellín y en la temporada 2025 tomó rumbo hacia Llaneros en condición de préstamo por un año con opción de compra. Angulo brilló durante toda la Liga Betplay y ello que llevó a que las directivas de Llaneros quisieran hacer efectiva la opción de compra, pero al final terminó tomando rumbo hacia Millonarios, situación que no le gustó a Juan Carlos Trujillo, presidente del club de Villavicencio, quien confirmó que tomarían acciones jurídicas.

"Nosotros quedamos con un sinsabor de boca con el tema de Julián Angulo. Nosotros queríamos ejercer la opción de compra del jugador y eso fue ignorado por el DIM, eso ya está en temas jurídicos y se va a resolver ahí"

En otras noticias: Papelón de Durán en su debut en Rusia

¿Cómo le fue a Julián Angulo con Llaneros?

El delantero de 23 años arribó al equipo de Villavicencio desde Medellín en el semestre de clausura de 2025 y durante este tiempo tuvo la oportunidad de disputar 18 partidos, jugando más de 1.200 minutos en los cuales se pudo reportar con tres goles y cinco asistencias.