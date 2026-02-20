Medellín presenta novedades vs Llaneros: seis canteranos en la convocatoria

Nueva fecha para el Deportivo Independiente Medellín que afrontará un nuevo reto con la necesidad de sumar de a tres para recomponer el camino que han tenido en la Liga BetPlay 2026-I. Quieren salir del fondo de la tabla y ganar será la única forma de lograrlo.

Sin embargo, en medio de la planificación de Alejandro Restrepo, las cosas cambiarán bastante para este compromiso, dado que el Medellín viene de poco descanso tras jugar ante el Liverpool de Uruguay el martes en condición de visitante. Regresaron el miércoles y el viernes 20 de febrero tendrán ese duro reto.

Aunque la Dimayor dio una respuesta favorable para que Llaneros y Medellín aplazaran el partido, el equipo local sentenció a los antioqueños con la negativa. Con pocas horas de descanso y de preparación, el equipo tuvo que dejar afuera a varios referentes en esta convocatoria.

LAS NOVEDADES EN LA LISTA DEL MEDELLÍN

Medellín armó un equipo con las posibilidades que tiene después de estas pocas horas de trabajo y de planificación. Los antioqueños tendrán a los dos arqueros disponibles, Salvador Ichazo y Eder Chaux, pero no tendrán a fichas claves como Halam Loboa ni Francisco Fydriszewski.

Tampoco podrá contar con Francisco Chaverra después de la expulsión recibida en la fecha pasada frente al Deportivo Pereira. Leyser Chaverra no estará como opción ni Daniel Londoño que se sigue recuperando de una lesión. Sí estará un referente como Didier Moreno, líder, capitán y hombre de experiencia en este proyecto tras confirmar su regreso a la institución.

En la lista aparecen nuevos nombres de mucha proyección como lo son, Thomasson Banguera, Jaidinson Córdoba, Luis Miguel Piedrahita, Alam Valdelamar, Gerónimo Mancilla y Nezareth Segura. Mancilla ya ha sido parte de las últimas convocatorias.

El club antioqueño también tendrá a nuevas caras de este semestre como Hayen Palacios, Frank Fabra, Juan Viveros y Marlon Balanta. Habrá que esperar qué nomina pone Alejandro Restrepo con algunas ausencias sensibles por la necesidad de guardar algunos jugadores de cara a la vuelta en Copa Libertadores y, además, por las pocas sesiones de trabajo.

CONVOCATORIA OFICIAL DEL MEDELLÍN VS LLANEROS

Salvador Ichazo

Eder Chaux

Thomasson Banguera

José Ortiz

Esneyder Mena

Frank Fabra

Jaidinson Córdoba

Didier Moreno

Luis Miguel Piedrahita

Juan Viveros

Marlon Balanta

Alexis Serna

Diego Moreno

Malcolm Palacios

Alam Valdelamar

Gerónimo Mancilla

Hayen Palacios

Enzo Larrosa

Andrés Dávila

Nezareth Segura