Independiente Medellín viene de menos a más en la temporada 2026 tras el mal comienzo deportivo que tuvo en la Liga Betplay, pero su resurgir en la Copa Libertadores al vencer a Liverpool por un marcador de 1-2, lo que les permite llegar a casa con la ventaja del marcador global "en su bolsillo".

Aún así la liga local no se debe descuidar, pues también se deben reivindicar con los fanáticos que han visto dejar escapara ya varios campeonatos. Sin embargo, esta tarea se puede complicar, en especial en el marco de la fecha 8, la cual tendrá que afrontar sin Francisco Chaverra tras recibir una sanción por parte de Dimayor.

Lea también Once Caldas anunció inesperada salida en medio de la Liga Betplay

Dimayor hizo oficial la sanción de Chaverra en Medellín

La jornada 7 de la Liga Betplay trajo consigo varios goles, movimientos en la tabla de posiciones y tan solo una expulsión a lo largo de toda la fecha, la cual se vio justo en el partido inaugural entre Independiente Medellín y Deportivo Pereira en el Estadio Atanasio Girardot.

El cuadro 'matecaña' pegó primero en el marcador con anotación del nuevo fichaje, Marco Pérez, sobre el minuto 24 y tan solo cuatro minutos después el juez central le mostró la tarjeta roja al extremo, Francisco Chaverra.

Medellín dejó escapar los tres puntos en condición de local, pero logró rescatar un importante empate que le otorgó "un punto de oro" a pesar de haber quedado solo con 10 jugadores. Lamentablemente si perdió a Francisco Chaverra, no solo por más de 60 minutos en el duelo, sino para la toda octava jornada.

Tal y como lo dio a conocer la propia Dimayor, Chaverra cuenta con la suspensión de una fecha y la multa de $350.181 lo dejan fuera del próximo partido frente a Llaneros, lo que representa una baja importante para el equipo en su siguiente desafío de liga.

En otras noticias: Se salvó Alejandro Restrepo tras el triunfo

¿Cuándo será el partido que se perderá Chaverra con Medellín?

El delantero caleño de 25 años, tras ser amonestado con la tarjeta roja en el partido contra Pereira, se perdería el compromiso de la octava fecha contra Llaneros. Este duelo se llevará a cabo en el Estadio Bello Horizonte el viernes 20 de febrero sobre las 18:20.