Medellín sonríe; recupera dos figuras para el duelo por Copa ante Nacional

El próximo sábado 13 de diciembre se llevará a cabo la final de ida de la Copa BetPlay 2025, contienda que será protagonizada por Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín, duelo donde el conjunto ‘poderoso’ jugará primero en condición de visitante.

El clásico paisa ya se había presentado en los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay, allí, el equipo dirigido por el técnico Alejandro Restrepo no pudo derrotar al cuadro ‘verdolaga’, registrando un empate 0-0 y una caída 1-2, estadística que el conjunto ‘poderoso’ buscará revertir en la final de la copa.

Lea también: James sufre nuevo rechazo de club: “Lo que piensan es otra cosa”

En otras noticias: ¿Rafael Dudamel podría ser nuevo entrenador del DIM?

Las altas del Medellín para la final de la Copa BetPlay

Son buenas las noticias que tiene el Medellín pensando en su objetivo de alzar el título de la copa en este 2025, pues luego de una apelación realizada por la institución ‘poderosa’ se logró reducir la sanción impuesta al delantero Brayan León, quien sí podrá estar en la final de ida y aportar su poder goleador, recordando que lleva 10 goles en este segundo semestre del año.

Al delantero se le suma también la presencia de Jarlan Barrera, mediocampista ofensivo que al igual que Brayan León podrá estar en el duelo de este sábado luego de cumplir las dos fechas de suspensión que le había impuesto la Dimayor por la tarjeta roja recibida ante Santa Fe e los cuartos de final.

¿Restrepo salva el semestre con el título de la Copa BetPlay?

El Deportivo Independiente Medellín no logra celebrar título de liga en Colombia desde junio de 2026, así que suma una sequía de 10 años sin obtener la anhelada estrella, un objetivo que por muy poco se alcanza en el semestre pasado, sin embargo, Santa Fe se repuso y se llevó la serie final con un marcador global de 2-1.

Esta frustración dolió mucho al interior del equipo ‘poderoso’, que para este semestre ha quedado eliminado en los cuadrangulares y no podrá jugar la final de la Liga BetPlay, así que el título de la copa dejará alegría para el hincha, no como una estrella, pero si representando alivio para el proyecto de Alejandro Restrepo y más si se logra frente a su clásico rival.