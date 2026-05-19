Deportivo Independiente Medellín tiene dos partidos decisivos en busca de la clasificación a la segunda ronda de la Copa Libertadores. El equipo antioqueño llega con opciones intactas en el Grupo A, aunque llega obligado a sumar en las últimas dos jornadas para mantenerse con vida en el torneo continental, esto luego de la decepción de los hinchas ante la eliminación en la Liga.

Medellín tiene opciones en Libertadores: las cuentas del poderoso en el Grupo A

Luego de cuatro fechas disputadas, el grupo es liderado por Flamengo con ocho puntos, seguido por Estudiantes de La Plata con seis unidades. Medellín aparece tercero con cinco puntos, mientras que Cusco FC cierra la zona con apenas uno.

Las cuentas del conjunto rojo son claras: necesita ganar para depender de sí mismo en la última fecha. El primer reto será este martes, cuando visite a Cusco en Perú por la quinta jornada de la fase de grupos. Un triunfo en territorio peruano dejaría al DIM muy cerca de la clasificación y le permitiría llegar con posibilidades reales al duelo definitivo frente a Estudiantes en Argentina.

En caso de vencer a Cusco, Medellín alcanzaría ocho puntos y podría incluso llegar a la última jornada dependiendo únicamente de un triunfo para asegurar el paso a la siguiente ronda. Además, el resultado podría meterle presión tanto a Flamengo como a Estudiantes, que también pelean por los primeros lugares del grupo.

Medellín seguiría con opciones matemáticas y obligado a ganarle en La Plata frente a Estudiantes

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Un empate complicaría seriamente el panorama del equipo colombiano. Aunque seguiría con opciones matemáticas, quedaría obligado a conseguir una victoria en La Plata frente a Estudiantes y dependería además de otros resultados para avanzar.

Una derrota ante Cusco sería prácticamente un golpe definitivo para las aspiraciones del DIM, ya que llegaría a la última fecha con mínimas posibilidades y condicionado por múltiples combinaciones. El cierre de la fase de grupos será el próximo martes 26 de mayo, cuando Medellín visite a Estudiantes desde las 7:30 p. m. en un partido que podría convertirse en una auténtica final por la clasificación.