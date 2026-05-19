Después de una década marcada por títulos, dominio y una transformación histórica en el fútbol inglés, Pep Guardiola estaría viviendo sus últimos días como entrenador del Manchester City. Aunque el club mantiene oficialmente que el técnico español aún tiene un año de contrato, diferentes medios británicos aseguran que su salida ya está decidida y que el anuncio oficial se produciría en los próximos días.

Pep Guardiola dejaría al Manchester City tras 10 años y una era histórica

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El estratega catalán recibiría una despedida especial este domingo en el Etihad Stadium, cuando el City enfrente al Aston Villa en la última jornada de la Premier League. Será el cierre de una era irrepetible para la institución mancuniana y para el fútbol europeo.

Guardiola llegó al City en 2016, después de su exitoso paso por el FC Bayern Munich, con el objetivo de convertir al club en una potencia continental. Diez años después, no solo cumplió esa misión, sino que elevó al equipo a una dimensión histórica jamás alcanzada.

Durante su gestión, el entrenador nacido en Sampedor conquistó seis títulos de Premier League, una Champions League, múltiples copas nacionales, además de una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Bajo su liderazgo, el City desarrolló una identidad futbolística dominante basada en la posesión, la presión alta y el control absoluto de los partidos.

Las cifras reflejan el impacto de Guardiola. Ha dirigido 591 encuentros con un porcentaje de victorias superior al 70 %, convirtiéndose en el entrenador más exitoso en la historia del club. Además, en sus diez temporadas solo terminó dos campañas sin levantar títulos, una muestra de la consistencia competitiva que logró instalar en Manchester.

Fin de una era: Pep Guardiola prepara su salida del Manchester City después de una década

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Su futuro, por ahora, sigue siendo una incógnita. Sin embargo, el propio Guardiola ha insinuado en distintas ocasiones que no contempla continuar inmediatamente en el fútbol de clubes. La posibilidad de dirigir una selección nacional aparece como el siguiente gran desafío de su carrera, especialmente pensando en el escenario posterior al Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

De confirmarse su salida, el fútbol europeo perderá a uno de los técnicos más influyentes de la era moderna y el Manchester City cerrará el capítulo más exitoso de toda su historia.