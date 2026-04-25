Alfredo Arias lamentó el punto en Cúcuta: "Satisfecho no me puedo ir"

Antes de que empezara la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I, Pasto perdió una oportunidad para afianzarse en la segunda plaza detrás de Atlético Nacional por la derrota ante Independiente Santa Fe. Junior en su respectivo compromiso frente al Cúcuta Deportivo podía alcanzar en puntaje a los volcánicos.

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Si Junior sumaba de a tres, evitaba a Nacional en caso de un hipotético final de la Liga BetPlay en este momento. No obstante, los barranquilleros no pasaron del empate frente al Cúcuta Deportivo perdiendo la chance de ocupar esa segunda plaza superando en diferencia de gol al Deportivo Pasto.

Aunque los atlanticenses arrancaron ganando con un buen tanto de Luis Fernando Muriel, los errores defensivos condicionaron a los dirigidos por Alfredo Arias que sufrieron el empate antes de que acabaran los primeros 45 minutos. En el complemento, ambas escuadras tuvieron oportunidades, pero, todo terminó en un 1-1, que, de igual forma, deja cómodo al Junior.

En la rueda de prensa, Alfredo Arias analizó este empate a un tanto contra el Cúcuta Deportivo antes de una semana de Copa Libertadores en la que enfrentarán a Sporting Cristal de visitante.

EL ANÁLISIS DE ALFREDO ARIAS TRAS EL EMPATE FRENTE AL CÚCUTA

Después del compromiso, Alfredo Arias fue cuestionado por la paridad tan rápida en el marcador, “nos empatan rápido y antes del empate tenemos el gol claro en el área chica y no pudimos definir. Hubo hasta el gol de Cúcuta y estuvimos bien, luego no encontramos el juego que habíamos planteado. Hablar de Cúcuta en esta cancha le ganó a América, a Tolima, empató con Bucaramanga, tiene buenos jugadores. Es un rival que conoce en su cancha las condiciones y compitieron muy bien”.

Lo positivo de este empate para pensar en ir a Lima, Perú para enfrentar a Sporting Cristal en Copa Libertadores, “fue un partido que los goles marcaron los momentos y necesitamos fortalecernos como grupo. Hicimos muchos cambios y pensábamos que los jugadores estarían frescos para ganar los tres puntos. Mañana viajamos a Barranquilla y el domingo a Lima para jugar el martes. Hay que intentar recuperar a los jugadores de cabeza. Lo de hoy ya pasó”.

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Posteriormente, indicó que, “encontramos por las bandas buenas jugadas, encontramos superioridad y así vino el gol. No duró mucho porque Cúcuta encontró el gol rápido y te pone en un estado de ánimo a favor y estuvieron mejores para afrontar lo que venía. Se hizo un partido muy luchado. Intentamos recuperar a los jugadores porque tenemos un partido internacional y ojalá encontrar los tres puntos”.

¿POR QUÉ JUNIOR GENERÓ TAN POCO? LA RESPUESTA DE ALFREDO ARIAS PARA MEJORAR EN LO QUE VIENE

Junior tiene muchos jugadores de corte ofensivo que pueden solucionar un partido, pero este no fue el caso. La poca creación de juego inquietó al club que no pudo generar acciones después de marcar el gol de Luis Muriel. Sobre esto, Alfredo Arias indicó que, “deberíamos haber creado más chances con los jugadores en cancha. Hay un rival al frente que nos lo hizo difícil y nosotros no estuvimos finos”.

Luego, le plantearon dos contextos, uno sobre las reiteradas faltas de Luis Muriel, y otra sobre un gesto que el periodista entendió como un robo al ‘rascarse’ la mejilla. Alfredo Arias respondió que no tenía ni idea que eso se viera como un mal gesto, pero, sentenció que, “no me estás haciendo una pregunta son dos opiniones de dos faltas, pero te olvidaste de todas las que hubo en el partido. Estaba airado porque hubo faltas que no pitaron. Vos vas a defender lo tuyo. Cuando haces una pregunta, hazme una pregunta y no des la opinión de que robaron el partido”.

¿SATISFECHO CON EL PARTIDO? ALFREDO ARIAS DIO EL PANORAMA DE LO QUE VIENE

Al final le preguntaron si estuvo satisfecho con el empate cuando Cúcuta también tuvo las oportunidades claras para poder llevarse los tres puntos en su estadio. La reacción rápida y oportunidades que fallaron y que mantuvieron el empate a un tanto.

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Sobre esto, Alfredo Arias dejó claro que, “lógicamente queríamos ganar. Satisfecho no me puedo ir. Este Junior viene de ser campeón y clasificó dos fechas antes mientras competía en Copa Libertadores. Veníamos de viajes y de partidos cada tres días y es lo que pasa con Junior, está compitiendo con una nómina fresca y queríamos estar satisfechos con un triunfo y creo que Cúcuta hizo un gran partido”.