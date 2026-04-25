[Video] Luis Zubeldía, DT de Fluminense, insultó a Kevin Serna: "La p*** que te parió"

Un hecho poco habitual se registró en el fútbol brasileño y tiene como protagonistas a dos integrantes del mismo equipo. El entrenador Luiz Zubeldía protagonizó un momento de tensión al lanzar un insulto contra el colombiano Kevin Serna durante un partido oficial.

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La situación ocurrió el jueves 23 de abril, en el duelo en el que Fluminense visitó a Operário por la ida de la quinta ronda de la Copa de Brasil, compromiso que terminó sin goles y dejó la serie completamente abierta.

En medio del desarrollo del encuentro, una acción puntual desató la reacción del técnico argentino. Serna intentó llegar a un pase en diagonal por arriba, pero no logró conectar con el balón, lo que generó frustración en el banquillo.

Terrible insulto de Zubeldía a Kevin Serna

Fue entonces cuando Zubeldía estalló y, visiblemente molesto, gritó: “Kevin, la p*** que te parió”, una frase que quedó registrada por las cámaras de televisión y que rápidamente se viralizó.

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La reacción no pasó desapercibida ni siquiera para la transmisión oficial del partido, donde tanto el narrador como el comentarista se mostraron sorprendidos por la dureza del comentario hacia un jugador de su propio equipo.

Este tipo de situaciones no suelen hacerse públicas durante los encuentros, por lo que el episodio ha despertado cuestionamientos sobre la relación entre el entrenador y el futbolista colombiano.

A pesar de lo ocurrido, Kevin Serna sigue siendo considerado una de las piezas interesantes dentro del plantel de Fluminense, gracias a su capacidad ofensiva y desequilibrio por las bandas.

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Sin embargo, el incidente abre un interrogante sobre el ambiente interno del equipo y si este tipo de reacciones pueden afectar el rendimiento o la confianza del jugador en el corto plazo.

Por ahora, el foco vuelve a lo deportivo, ya que la serie quedó 0-0 y se definirá en el estadio de Fluminense, donde el equipo de Zubeldía buscará imponer condiciones para avanzar a la siguiente fase del torneo.