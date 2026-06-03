Tolima tendría listo su primer fichaje extranjero: los dos candidatos que ya conocen el FPC

A falta de los 90 minutos definitivos de la final entre Atlético Nacional vs Junior de Barranquilla, los clubes de la Liga BetPlay empiezan a definir el mercado de fichajes con necesidades para cada institución y en cada posición. Deportes Tolima tendría varias bajas y buscan arqueros como el primer puesto que esperan reforzar.

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El segundo semestre del 2025, Deportes Tolima tenía a dos arqueros de prestigio como Neto Volpi y Cristopher Fiermarín. Tanto el brasileño como el uruguayo compitieron por el puesto y Lucas González rotaba en la portería con dos grandes perfiles.

Neto Volpi continúa en el Tolima y para suplir la salida de Cristopher Fiermarín, Luis Marquínez llegó a la institución en condición de cedido. Marquínez tendrá que regresar a Atlético Nacional para este segundo semestre de la Liga BetPlay 2026. Por esta razón, Lucas González ya busca un guardameta y todo parece indicar que será extranjero con experiencias recientes en la Liga BetPlay.

LOS DOS ARQUEROS INTERNACIONALES QUE BUSCA EL DEPORTES TOLIMA

Luis Marquínez es una de las primeras bajas para el segundo semestre y la institución tolimense ya está barajando las posibilidades en el mercado de fichajes para suplir ese puesto que dejará el guardameta que pertenece a Atlético Nacional. Se trata nada más ni nada menos que de Joel Graterol y de Miguel Ortega.

De acuerdo con información de Juan David Alvis, la salida de Luis Marquínez activaría la posibilidad de buscar a un arquero que compita con Neto Volpi. Joel Graterol y Miguel Ortega son los candidatos. Ortega acaba de salir de Llaneros y no ha definido su futuro. Podría ser el camino más sencillo, dado que es agente libre.

El tema de Joel Graterol es que es del gusto de Lucas González. El entrenador bogotano lo dirigió cuando estuvo en el América de Cali y a partir de ahí apareció esa opción en el arco del cuadro ibaguereño.

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Por su parte, Joel Graterol tiene todavía contrato con la Academia Puerto Cabello de Venezuela hasta el 31 de diciembre del 2026. Tolima tendría que negociar con el exarquero del América de Cali. Vale la pena repetir que el interés por Graterol pasa por Lucas González.

La intención de Lucas González es tener a dos arqueros de reconocimiento y prestigio para luchar por la Copa Libertadores y por el título en el segundo semestre del 2026. Es decir, Neto Volpi tendría competencia en el puesto y Lucas podría volver a rotar con estos dos perfiles.

LAS BAJAS DEL DEPORTES TOLIMA

Además de la salida de Luis Marquínez que regresa a Atlético Nacional, Deportes Tolima tendrá varias ausencias para el segundo semestre. Ya salió un comunicado afirmando que Juan Pablo Nieto no seguirá más en la institución. Un referente y capitán como Nieto no hará parte de la plantilla.

En el mediocampo, la salida de Juan Pablo Nieto no es la única que preocupa. Tampoco seguirá Elan Ricardo, volante que no tuvo la mayor regularidad en el primer semestre cuando pintaba como un gran fichaje por haber llegado procedente de Europa.

Otro de los jugadores que se podría ir del Deportes Tolima es nada más ni nada menos que Juan Pablo ‘Tatay’ Torres. El volante pertenece a Atlético Nacional y el cuadro antioqueño podría pedirlo de vuelta para el segundo semestre cortando el vínculo que lo une al elenco tolimense.

Habrá que esperar qué otras ausencias tendrá el Deportes Tolima después de las primeras de Luis Marquínez, Juan Pablo Nieto y Elan Ricardo que no seguirán más. Esas son las primeras, pero podría haber más salidas dependiendo de lo que pase en las siguientes semanas.