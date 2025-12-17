H ora y canal de TV para ver EN VIVO Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

El partido de vuelta de la final de la Copa BetPlay 2025 se llevará a cabo este miércoles 17 de diciembre a partir de las 7:30 p.m., duelo que se podrá ver en toda Colombia a través de Win + Fútbol y también por la plataforma digital de Win Play.

En Canadá, Puerto Rico y los Estados Unidos se podrá disfrutar del compromiso por la señal de Fanatiz, de igual manera, se podrá ver el partido por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 19:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 21:30 horas

ET Estados Unidos: 19:30 horas

PT Estados Unidos: 16:30 horas.