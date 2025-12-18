Logo Deportes RCN Vertical
[VIDEO] El Atanasio vibró: así fue el recibimiento de hinchas de Medellín y Nacional

Se juega la vuelta de la final de la Copa BetPlay con el Deportivo Independiente Medellín local.
Daniel Chalela Ambrad
Estadio Atanasio Girardot - Clásico entre Medellín vs Nacional
Estadio Atanasio Girardot - Clásico entre Medellín vs Nacional // Colprensa

El Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín acogió una fiesta grande entre dos hinchadas. A diferencia de otros recintos deportivos cuando hay clásicos, en Antioquia permiten que las aficiones compartan en un plan de paz y de unión entre los protagonistas.

Atlético Nacional tuvo su primer sorbo como local con un empate sin goles en una fiesta en donde desde el recibimiento de las hinchadas se vio clara la rivalidad. Era una ‘guerra’ de pólvora entre verde y roja que adornaron al Atanasio Girardot. En esta segunda final, el marco no iba a ser desigual.





