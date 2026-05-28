Medellín ya tendría rival definido tras clasificar en Copa Sudamericana

Independiente Medellín por fin podrá tomar un respiro tras el desastroso semestre de apertura que vivió y en el cual quedó eliminado de la Liga Betplay, de la Copa Libertadores y además se quedó sin director técnico, ya que se confirmó la salida de Alejandro Restrepo del cargo.

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Sin embargo, su presencia deportiva a nivel internacional no fue del todo mala, lo que le permitió clasificar en la tercera casilla que otorgaba cupo a la Copa Sudamericana, en donde se podría enfrentar a un viejo conocido de Millonarios, O'Higgins.

Medellín jugaría frente a O'Higgins en Copa Sudamericana

El 'poderoso de la montaña' logró una sufrida clasificación a la Copa Sudamericana luego de haber caído en la última fecha de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata, en condición de visitante, por la mínima diferencia.

Medellín no pasó por su mejor momento en esta competencia, hubo contratiempos con la hinchada, los resultados y el cuerpo técnico, pero ahora hay que enfocarse en un nuevo reto que llegará a asumir Amaranto Perea una vez finalice la Copa Mundial.

La Copa Sudamericana será el primer gran reto de Amaranto Perea como director técnico de Medellín y tendrá que asumirlo enfrentándose O'Higgins uno de los equipos revelación de esta nueva edición y que justamente eliminó a uno de los más grandes de Colombia, Millonarios.

Medellín jugaría contra O'Higgins, el cual consiguió su cupo a la siguiente ronda con 10 puntos al vencer a Millonarios en la última fecha, siendo escolta de Sao Paulo.

¿Cuándo se jugarían los play-offs de la Copa Sudamericana?

Los play-offs de la Copa Sudamericana 2026, también conocidos como dieciseisavos de final, se jugarán después del Mundial 2026.

Los partidos de ida están programados para los días 21, 22 y 23 de julio de 2026, mientras que los encuentros de vuelta se disputarán entre el 28 y el 30 de julio.

¿Cómo se definen los cruces de los play-offs de la Copa Sudamericana?

Los segundos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y los terceros e la Copa Libertadores esperan conocer la suerte, dado que este jueves 28 de mayo todavía quedan partidos por disputar. De esta última jornada, saldrán dos terceros que bajarán a la Sudamericana, y un segundo.

Los emparejamientos se darán por los puntajes de los segundos y de los terceros. Los clubes de mejor puntaje de la Sudamericana se medirán a los de peor puntaje que vienen de la Copa Libertadores y así sucesivamente. En ese sentido, Santa Fe terminó con ocho unidades.