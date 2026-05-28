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Medellín ya tendría rival definido tras clasificar en Copa Sudamericana

Estos serían los posibles cruces que tendría Medellín tras clasificar en Copa Sudamericana.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Medellín ya tendría rival para la Copa Sudamericana
Medellín ya tendría rival para la Copa Sudamericana // AFP

Independiente Medellín por fin podrá tomar un respiro tras el desastroso semestre de apertura que vivió y en el cual quedó eliminado de la Liga Betplay, de la Copa Libertadores y además se quedó sin director técnico, ya que se confirmó la salida de Alejandro Restrepo del cargo.

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Sin embargo, su presencia deportiva a nivel internacional no fue del todo mala, lo que le permitió clasificar en la tercera casilla que otorgaba cupo a la Copa Sudamericana, en donde se podría enfrentar a un viejo conocido de Millonarios, O'Higgins.

Medellín jugaría frente a O'Higgins en Copa Sudamericana

El 'poderoso de la montaña' logró una sufrida clasificación a la Copa Sudamericana luego de haber caído en la última fecha de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata, en condición de visitante, por la mínima diferencia.

Medellín no pasó por su mejor momento en esta competencia, hubo contratiempos con la hinchada, los resultados y el cuerpo técnico, pero ahora hay que enfocarse en un nuevo reto que llegará a asumir Amaranto Perea una vez finalice la Copa Mundial.

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La Copa Sudamericana será el primer gran reto de Amaranto Perea como director técnico de Medellín y tendrá que asumirlo enfrentándose O'Higgins uno de los equipos revelación de esta nueva edición y que justamente eliminó a uno de los más grandes de Colombia, Millonarios.

Medellín jugaría contra O'Higgins, el cual consiguió su cupo a la siguiente ronda con 10 puntos al vencer a Millonarios en la última fecha, siendo escolta de Sao Paulo.

¿Cuándo se jugarían los play-offs de la Copa Sudamericana?

Los play-offs de la Copa Sudamericana 2026, también conocidos como dieciseisavos de final, se jugarán después del Mundial 2026.

Los partidos de ida están programados para los días 21, 22 y 23 de julio de 2026, mientras que los encuentros de vuelta se disputarán entre el 28 y el 30 de julio.

¿Cómo se definen los cruces de los play-offs de la Copa Sudamericana?

Los segundos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y los terceros e la Copa Libertadores esperan conocer la suerte, dado que este jueves 28 de mayo todavía quedan partidos por disputar. De esta última jornada, saldrán dos terceros que bajarán a la Sudamericana, y un segundo.

Los emparejamientos se darán por los puntajes de los segundos y de los terceros. Los clubes de mejor puntaje de la Sudamericana se medirán a los de peor puntaje que vienen de la Copa Libertadores y así sucesivamente. En ese sentido, Santa Fe terminó con ocho unidades.

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