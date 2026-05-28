Camila Osorio avanzó por primera vez a tercera ronda de Roland Garros

Llegó a su fin la segunda ronda de Roland Garros y Colombia está presente gracias a Camila Osorio, quien volvió a dejar en alto el nombre del país cafetero tras conseguir una brillante victoria sobre la kazaja, Yúliya Putíntseva en el Grand Slam parisino.

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La tenista cucuteña mostró carácter, agresividad y gran solidez desde el fondo de la cancha para imponerse en un intenso partido que terminó con parciales de 7-5, 6-7(6) y 7-5 confirmando su gran momento sobre polvo de ladrillo.

Camila Osorio avanza en Roland Garros

Durante el primer set, Camila logró imponer condiciones con su derecha cruzada y aprovechó varios errores no forzados de la kazaja para quedarse con el parcial 7-5. La colombiana mostró además una gran efectividad con su servicio en momentos importantes, algo que le permitió mantener la confianza frente a una rival con experiencia en este tipo de torneos.

El segundo set fue mucho más parejo, Putíntseva "despertó" y obligó a Osorio a disputar puntos largos y físicamente exigentes llevando el partido hasta un tie-break dramático que terminó 8-6 en la muerte súbita después de varios puntos largos y muy disputados.

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La igualdad en el marcador aumentó la tensión y obligó a definir todo en un tercer set, en donde la experiencia de la colombiana se hizo presente, dejando el marcador 6-5 a su favor y presionando desde la devolución paa conseguir el quiebre definitivo y cerrar el set 7-5, sellando de esta manera su clasificación a la tercera ronda de Roland Garros.

Además, esta clasificación a la tercera ronda representa uno de los mejores resultados de su carrera en Roland Garros. Camila continúa consolidándose como la principal referente del tenis femenino colombiano y mantiene viva la ilusión de seguir haciendo historia en París.

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¿Cuándo será el próximo partido de Camila Osorio en la tercera ronda de Roland Garros?

El próximo partido de Camila Osorio en la tercera ronda de Roland Garros 2026 será ante la rusa, Anna Kalinskaya, actual número 24 del ranking WTA y una de las preclasificadas del torneo.

El encuentro se disputará este sábado 30 de mayo en París, aunque la organización de Roland Garros todavía no confirma el horario oficial ni la cancha donde jugarán.