Medios argentinos remarcan asignación de árbitro colombiano a Boca en Libertadores

Para los argentinos de Boca Juniors la Copa Libertadores, literalmente es una obsesión. Medios del país albiceleste han destacado al árbitro Carlos Betancur, el colombiano no genera la mejor sensación para el equipo de la Ribera.

Boca protestó una expulsión contra Cruzeiro: árbitro colombiano, con los 'ojos encima' de los medios argentinos

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El medio de comunicación TYC Sports titulo la nota como: ¿Quién es Carlos Betancur, el árbitro de Boca-Barcelona que tiene un polémico antecedente que perjudicó al Xeneize?

El referí colombiano fue el encargado de impartir justicia en la final de la Copa Libertadores Sub20 entre Boca Juniors y Flamengo, y no expulsó a un futbolista del equipo brasileño luego de una plancha al pecho.

Boca ya está en Guayaquil para enfrentar a Barcelona de Ecuador en el Monumental Banco Pichincha, un importantísimo duelo para los argentinos de acercarse a la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, tas caer contra Cruzeiro la jornada anterior.

Betancur no arbitró nunca antes a Boca: el colombiano tiene historia con otros seis equipos argentinos

Luego de las polémicas con el referí Esteban Ostojich en la derrota contra Cruzeiro, los argentinos serán arbitrados por el colombiano Carlos Betancur.

El réferi colombiano tiene poca experiencia en choques coperos, habiendo impartido justicia solo nueve veces en la competición. Sin embargo, sí le tocó ser el responsable de una final del equipo sub 20 azul y oro, nada menos que en la de la Libertadores de la categoría que también disputó Flamengo.

A los 66 minutos del encuentro, con el marcador a favor de los brasileños 2-1, un jugador pegó un planchazo al pecho a Jerónimo Campos, que tenía la posesión de la pelota y quedó tendido en el piso gritando por el dolor.

La jugada, por la que todo el banco de Silvio Rudman pidió expulsión no fue siquiera pitada como falta por Betancur, que fue muy permisivo con ambas escuadras durante el cotejo, Tyc Sports aseguró que en aquella oportunidad mereció un llamado del VAR.

Betancur no arbitró nunca antes a Boca, le tocó hacerlo con otros seis cuadros argentinos. Un triunfo con Racing y otro con Newell's, un empate de San Lorenzo y uno de Barracas Central, dos caídas de Argentinos y Defensa y Justicia, respectivamente.