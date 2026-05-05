Santa Fe llega con dudas: Repetto revela ausencias ante Corinthians en Libertadores

En la antesala de un duelo determinante por la Copa Libertadores, el técnico de Independiente Santa Fe, Pablo Repetto, analizó el complejo panorama que enfrenta su equipo debido a las bajas y el ajustado margen de error para seguir con vida en el torneo. El conjunto cardenal recibirá a Corinthians en la cuarta fecha, con la obligación de sumar tres puntos.

Santa Fe llega con dudas: Repetto revela ausencias clave ante Corinthians en Libertadores

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El entrenador fue claro sobre la exigencia del compromiso y la situación en el grupo: “Yo decía en el campeonato teníamos un margen cero, creo que en la Copa estamos muy cerca de cero para lograr pasar la fase, así que bueno, un partido importante, duro, contra un muy buen equipo, un grande de Brasil, que ha ganado sus tres partidos. Así que bueno, buscando poner el mejor equipo para poder lograr tres puntos que nos ilusione”, afirmó.

Sin embargo, la principal preocupación pasa por el estado físico de varios jugadores clave. Sobre una de las ausencias más sensibles, Repetto fue contundente: “Fagúndez, no digo 100%, pero está muy cerca del 100% de estar descartado”.

En cuanto a otras piezas del plantel, dejó abierta una pequeña esperanza: “Murillo y Velázquez están entrenando con el grupo, lo han hecho estos días, diferente condición física. Murillo paró mucho más que Velázquez. Hay posibilidad de que alguno de los dos pueda estar dentro de la convocatoria. Todavía no lo hemos definido, pero creo que uno de los dos posiblemente puede estar”.

Santa Fe afronta así un reto mayúsculo, condicionado por las ausencias

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El panorama tampoco es alentador con otros nombres: “Maximiliano Lovera entrenó bien ayer recién, pero también viene de una para, difícil, difícil, está prácticamente descartado. Puerta está mejor, pero con la inactividad no es solo que estén bien desde el punto de vista sanitario, también tiene que ver… necesitan el trabajo con el grupo”, explicó el DT.

Pese a las dificultades, el estratega uruguayo intenta encontrar alternativas dentro de un plantel limitado. “Ewil y Yilmar, uno de los dos tiene posibilidad de estar. También tenemos el banco que es más amplio… todo eso nos abre una posibilidad de que alguno de los dos, independientemente que no estén en su mejor condición, pueden ser una opción para un determinado tiempo en el partido”.