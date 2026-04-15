Memphis Depay es baja contra Santa Fe: la insólita razón que lo deja afuera de la Libertadores

Corinthians confirmó una baja sensible de cara al duelo frente a Independiente Santa Fe por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores: el delantero Memphis Depay no estará disponible tras sufrir un nuevo contratiempo físico que retrasa su regreso a las canchas.

Cambio de planes para Memphis Depay: la intención era que fuera titular

El atacante neerlandés, que venía en la fase final de recuperación de una lesión muscular de grado 2 en el muslo derecho, sufrió una recaída en los últimos días durante un entrenamiento en el gimnasio del centro de alto rendimiento Joaquim Grava. Según reportes desde Brasil, Globo Esporte, el problema se originó por la ejecución de un ejercicio inadecuado para la etapa de rehabilitación en la que se encontraba, lo que agravó la dolencia inicial.

Este nuevo episodio supone un golpe tanto para el jugador como para el cuerpo técnico, ya que el plan contemplaba su regreso progresivo a la competencia. Incluso, la intención era que sumara minutos en el reciente clásico ante Palmeiras y que pudiera ser titular frente a Santa Fe en el compromiso continental. Sin embargo, el retroceso en su recuperación aplaza su vuelta al menos dos semanas más.

La lesión original se produjo el pasado 22 de marzo, en un encuentro frente a Flamengo en el Neo Química Arena. Tras ese partido, Depay viajó a Europa para atender compromisos con su selección y continuó su recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico de Países Bajos, en un proceso que mostró avances positivos.

Depay solicitó la intervención de su fisioterapeuta de confianza: el delantero estaba cerca de recibir el alta médica

A su regreso a Brasil, el delantero estaba cerca de recibir el alta médica. De hecho, había retomado actividades en campo y se perfilaba como una de las cartas ofensivas para el inicio de la Copa Libertadores. No obstante, la situación cambió drásticamente en la recta final de su recuperación.

El incidente también generó tensiones internas. El propio jugador expresó su inconformidad en redes sociales, aludiendo su ausencia en el clásico contra Palmeiras a “errores” en la gestión de su proceso, lo que deja entrever diferencias con el cuerpo técnico y el área de preparación física del club.

Ante este panorama, Depay solicitó la intervención de su fisioterapeuta de confianza, quien ya se encuentra en Brasil trabajando de manera conjunta con el equipo médico del Corinthians para encauzar su recuperación.

La ausencia del neerlandés representa una baja importante para el conjunto paulista, que deberá afrontar un duelo clave ante Santa Fe sin una de sus principales figuras ofensivas.