La Asociación Deportiva Club Alianza Atlético de Sullana de Perú recibió, en la noche del miércoles 6 de mayo, a América de Cali por la cuarta fecha del grupo A de la Copa Conmebol Sudamericana.



El equipo colombiano viajó hasta el territorio peruano con la ilusión de obtener los tres puntos y, bien, esto terminó sucediendo. El conjunto de la capital del Valle del Cauca ganó 2 goles a 0.

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Los autores de los goles

Los atacantes Jhon Murillo y Tomás Ángel marcaron los únicos tantos del encuentro. Gracias a este triunfo, América de Cali llegó a siete puntos y se estableció en la segunda casilla de la tabla de posiciones de la zona.



Tras el compromiso, el director técnico del club colombiano, David Salvador González Giraldo, se pronunció en conferencia de prensa. El estratega dijo que el plantel estaba en deuda con la hinchada por no haber ganado de visitante en el torneo.

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El mensaje de David

“El acompañamiento del hincha en los 3 partidos de visita ha sido magnífico. Estábamos un poquito en duda con ellos, de ganar de visitante. Queríamos que el viaje haya valido la pena y se vuelvan contentos”, expresó David, sin rodeos.

América de Cali está muy bien parado para clasificar a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. Para ello, deberá quedar en el primer lugar de su grupo. Si queda segundo, irá al repechaje.

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Palabras de Tomás

Además del entrenador, luego del cotejo habló, pero en zona mixta, el delantero Tomás Ángel, que de a poco se va ganando el afecto de los aficionados del conjunto escarlata, que son bastante exigentes.



“Teníamos que recuperar los tres puntos que perdimos en Argentina. Siempre celebro mis goles con esa euforia. Gracias a los hinchas por el acompañamiento y que llenen el estadio; se viene lo lindo”, aseguró.