¿Mensaje para Quintero y Castaño? Nuevo técnico de River Plate dejó claro su idea de juego

River Plate quiere sacudirse de los malos resultados y regresar a la victoria, teniendo en cuenta el irregular inicio de temporada 2026. Para lograrlo, el club millonario anunció la salida de Marcelo Gallardo del cargo de director técnico y en su reemplazo fue nombrado Eduardo 'chacho' Coudet.

El 'chacho' Coudet llega a River, después de dirigir a importantes clubes del continente como Rosario Central, Racing, Internacional de Porto Alegre y Atlético Mineiro, además, en Europa estuvo al frente de Celta de Vigo y Alavés.

Con el nuevo estratega, el conjunto 'millonario' pretende darle un giro a su presente e implementar un nuevo estilo de juego.

¿Quintero y Cataño se deben adaptar? La idea de juego de Coudet

En su presentación oficial como técnico de River Plate, Eduardo Coudet dejó claro la idea de juego que quiere implementar, aunque también explicó que tratará de adaptarse a las características de los jugadores que tiene en el plantel.

"Me gustan los equipos físicos, quiero que River sea un equipo físico y agresivo", dio.

"Todos los entrenadores tienen que adaptarse a las características de los jugadores que tiene y convencer. Hay que trabajar. me creo mucho más adaptable a lo que tengamos", agregó.

Ante lo expuesto, los colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño deberán esforzarse desde el punto de vista físico para ganarse un lugar en el estilo de juego del nuevo entrenador de River Plate.

Coudet y los jugadores que utilizará en River Plate

El nuevo estratega de River también aseguró que no se fija en factores externos y solo tiene en cuenta el buen estado de los jugadores para utilizarlos en cada partido.

"No miro documentos, nacionalidad ni la edad. Conmigo juega el que mejor está, el que necesitemos en ese momento. Conozco muy bien a los jugadores, a muchos los he querido tener, nunca tuve plata para tenerlos", dijo

"Hay michos que son de mi gusto y estoy seguro que si encontramos la mejor versión de cada uno este equipo va a estar muy bien", puntualizó.