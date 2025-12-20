La expectativa es total en Medellín y en todo el país. Este sábado se confirmó que el 22 de diciembre saldrán a la venta las boletas para el partido amistoso entre Atlético Nacional e Inter Miami, un evento histórico que tendrá como gran atractivo la presencia de Lionel Messi en el estadio Atanasio Girardot.

El anuncio desató una verdadera locura entre los hinchas, no solo de Nacional, sino del fútbol colombiano en general, que se prepara para recibir a una de las máximas figuras de la historia del deporte. RCN aparece como aliado para el juego Nacional vs Inter Miami.

Messi llega a Medellín con Inter Miami

Inter Miami aterrizará en Colombia con su plantel estelar, encabezado por Lionel Messi, para enfrentar a Atlético Nacional el 31 de enero de 2026 en un duelo que promete estadio lleno. Será una oportunidad única para ver en vivo al campeón del mundo en suelo antioqueño, algo que pocas veces se ha dado en la historia del fútbol colombiano.

Para Nacional, el compromiso también representa un evento especial, ya que medirse ante un equipo internacional de alto impacto mediático servirá como vitrina y como preparación deportiva, además de reforzar su proyección internacional.

Precios y expectativa por las boletas

Las boletas saldrán a la venta el 22 de diciembre, este mismo lunes a las 10am y se podrán adquirir por la página oficial de tribunaverde.com

Los precios para el partido entre Atlético Nacional vs Inter Miami son los siguientes:

Popular Norte y Sur:$400.000

Oriental General: $800.000

Occidental General: $2.000.000

El Inter Miami vs Atlético Nacional ya se perfila como uno de los eventos futbolísticos más importantes del año en Colombia. Con Lionel Messi como gran protagonista, Medellín se prepara para vivir una fiesta histórica en el Atanasio Girardot, en un partido que va mucho más allá de lo deportivo y que promete quedar en la memoria de los aficionados.