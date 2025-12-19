[Fotos] La singular visita de Messi: así posó junto a varios leones en La India

Lionel Messi dejó varias postales curiosas en su visita a India. Lo que comenzó como una gira cargada de expectativas deportivas, multitudes y eventos protocolares, terminó transformándose en una experiencia más que curiosa.

El paso del capitán argentino por suelo indio fue presentado como un acontecimiento histórico. La presencia del campeón del mundo, acompañado por figuras como Luis Suárez y Rodrigo De Paul, despertó una verdadera revolución entre los fanáticos locales.

En ciudades como Calcuta, miles de personas colmaron los alrededores del estadio con la ilusión de ver de cerca al ídolo que marcó una era en el fútbol mundial.

Sin embargo, la organización no estuvo a la altura del entusiasmo popular. Problemas logísticos, exceso de seguridad y una agenda dominada por actos oficiales generaron frustración entre los asistentes. Muchos aficionados, que habían pagado sumas considerables por una entrada, apenas pudieron divisar al astro argentino a la distancia.

Messi optó por un giro inesperado en su agenda. Lejos de los flashes y la presión de los eventos masivos, el rosarino se trasladó a Vantara, un santuario de animales ubicado en el estado de Guyarat, reconocido por su labor de rescate, rehabilitación y conservación de fauna silvestre.

Allí, el fútbol pasó a un segundo plano y emergió una faceta menos conocida del jugador: la del hombre curioso, sereno y comprometido.

La visita al santuario estuvo marcada por gestos de respeto cultural. Messi participó en ceremonias tradicionales y, según se difundió en varios registros audiovisuales, se lo escuchó pronunciar expresiones como “Jai Mata Di”, una frase habitual en rituales espirituales locales. Ese instante, sencillo pero simbólico, mostró a una figura global adaptándose con humildad a una cultura milenaria.

Las fotos de Lionel Messi con leones en La India

El momento más impactante llegó con el contacto directo con los animales. El argentino recorrió las instalaciones donde conviven leones, tigres, jirafas, rinocerontes y elefantes rescatados de situaciones de maltrato o abandono.

Se lo vio alimentando a un rinoceronte, caminando entre jirafas curiosas y observando de cerca a grandes felinos en espacios controlados. Las imágenes, rápidamente virales, ofrecieron una narrativa distinta: la del ídolo deportivo en silencio, atento y visiblemente conmovido.

Más allá de la anécdota, el hecho simbolizó el impacto que tuvo la presencia del futbolista en un entorno dedicado a la protección de la vida salvaje.

El jugador escuchó atentamente las explicaciones de veterinarios y cuidadores, observó procedimientos médicos y se interiorizó sobre los desafíos que implica sostener un proyecto de conservación de esa magnitud. No hubo discursos grandilocuentes, pero sí una actitud que habló por sí sola.

Así, la gira que comenzó envuelta en polémica y desorden, encontró un cierre inesperado. En la India, Messi no solo dejó huella por su legado futbolístico, sino también por un mensaje silencioso, pero poderoso: incluso las figuras más grandes pueden detenerse.