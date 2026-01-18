¿Messi en la Libertadores?: Inter Miami toca puertas

Sin duda, Lionel Messi y su llegada a la MLS de los Estados Unidos demostró un impacto más que positivo en su club y en el fútbol de dicho país y ahora, Jorge Mas, máximo propietario del club, busca que el Inter Miami juegue la Copa Libertadores.

Recientemente, el dirigente habló sobre la posibilidad de disputar el torneo Conmebol y recordó las ediciones pasadas cuando equipos mexicanos se unían a dicha competencia.

“Obviamente, yo sí he tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro (Domínguez) de ver la participación en la Copa Libertadores; hay precedentes, porque los clubes mexicanos anteriormente han jugado la Libertadores.

Yo sí quisiera jugar la Libertadores y lo he dicho, lo digo públicamente, lo digo dentro de la liga... Yo creo que los campeones de la MLS, tanto como los de la Liga MX, a lo mejor son merecedores de un cupo”, mencionó.

“Como he dicho, aspiramos a levantar trofeos, aspiramos a tener y poder hacer un club, y esto lo digo para elevar el fútbol en Norteamérica. Yo no solamente quiero ser el equipo referente de la MLS. Yo creo que tenemos la posibilidad de nosotros ser uno de los mejores equipos de este hemisferio. Y eso se puede probar jugando la Concachampions, donde obviamente hay participación de todos los países de CONCACAF, principalmente contra los equipos mexicanos, también en un Leagues Cup”, justificó como parte de su motivación.

Ahora, el mismo Jorge Mas aclaró que el panorama debe evaluarse por medio de las confederaciones pero sus comentario dejan una idea que a muchos les gustaría.

"Sé que son temas entre CONCACAF y Conmebol, pero yo creo que si de alguna manera se puede seguir creciendo en el fútbol con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos, yo creo que la competencia sería mejor”, concluyó.