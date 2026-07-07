Messi es líder de la tabla de goleadores del Mundial 2026

Los octavos de final de la Copa Mundial están a punto de llegar a su fin y en el trayecto la Selección de Argentina consiguió su clasificación a los cuartos de final al remontarle a la Selección de Egipto 3-2.

En este encuentro y épica remontada, Lionel Andrés Messi volvió a convertirse en protagonista al anotar el segundo gol y el octavo en su cuenta personal para ser líder parcial de la tabla de goleadores.

Tabla de goleadores del Mundial

Aunque Argentina no tuvo un partido sencillo frente a Egipto en los octavos de final, el capitán albiceleste logró marcar en los minutos finales del compromiso, un tanto que no solo mantuvo con vida a su selección durante el cierre del encuentro, sino que también le permitió seguir ampliando su legado como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Con esta anotación frente al conjunto africano, Messi llegó a 21 goles en Copas del Mundo, una cifra que lo consolida en la primera posición de la clasificación histórica de goleadores del torneo. Además, El rosarino continúa ampliando la diferencia sobre sus principales perseguidores por la "Bota de Oro" de la presente edición y demuestra que, a sus 39 años, mantiene intacta su capacidad para aparecer en los momentos de mayor exigencia.

Pos. Jugador Selección Goles

1 Lionel Messi Argentina 8

2 Kylian Mbappé Francia 7

2 Erling Haaland Noruega 7

4 Harry Kane Inglaterra 6

5 Vinícius Júnior Brasil 4

5 Ousmane Dembélé Francia 4

5 Mikel Oyarzabal España 4

5 Jude Bellingham Inglaterra 4

5 Julián Quiñones México 4

5 Ismaïla Sarr Senegal 4

Así quedó la tabla de goleadores históricos del Mundial: