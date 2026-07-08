Messi explotó a pesar de la clasificación contra Egipto

Lionel Messi volvió a ser uno de los protagonistas del Mundial 2026, aunque esta vez no únicamente por sus goles, sino también por las lágrimas que derramó dentro del terreno de juego tras la clasificación frente a la Selección de Egipto.

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El capitán de la Selección Argentina desperdició un lanzamiento desde el punto penal frente a Egipto en los octavos de final, una acción que pudo ampliar la ventaja de la Albiceleste, y que justamente fue la que dejó afectado a Messi.

Messi rompió el silencio sobre sus lágrimas durante la clasificación a cuartos de final

Egipto logró complicar a la vigente campeona del mundo durante varios pasajes del partido, obligando a Argentina a mantener la concentración hasta el pitazo final. Para Messi, ese tipo de partidos demuestran la competitividad del torneo y la necesidad de no confiarse frente a ningún rival.

A pesar de que esta fue una simple anécdota tras el triunfo 3-2 y la clasificación a los cuartos de final, Messi admitió que sintió frustración por no convertir el penal, especialmente porque era una oportunidad importante para darle mayor tranquilidad al equipo. Sin embargo, dejó claro que en una Copa del Mundo lo único verdaderamente importante es seguir avanzando.

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El penal errado tampoco empaña el extraordinario torneo que viene realizando el número 10. A lo largo del campeonato ha sido determinante en ataque, liderando a una selección que nuevamente aparece entre las principales candidatas al título.

Ahora, Argentina deberá cambiar rápidamente el enfoque para preparar el desafío de los cuartos de final frente a Suiza, en donde ya no hay margen para relajarse y que el equipo deberá corregir varios aspectos defensivos si pretende mantenerse con vida en la competición.

¿Cuándo será el partido entre Argentina vs Suiza en cuartos de final?

Argentina volverá a la acción en el Mundial 2026 el próximo sábado 11 de julio, cuando enfrente a Suiza por los cuartos de final en el Kansas City Stadium. El compromiso comenzará a las 8:00 p. m. (hora de Colombia) y 10:00 p. m. (hora de Argentina), en un duelo decisivo que definirá a uno de los semifinalistas del torneo. La Albiceleste buscará dar un paso más hacia la defensa del título mundial, mientras que el ganador de la serie se enfrentará en las semifinales al vencedor del choque entre España y Bélgica.