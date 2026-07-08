'Cucho' Hernández dio la cara tras el penal que botó en el Mundial

La Selección Colombia de Mayores perdió por penales ante su similar de Suiza y quedó eliminada en octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Uno de los jugadores que desperdició su disparo desde los doce pasos fue Juan Camilo Hernández. El centro delantero remató, pero el portero rival se agigantó y le impidió anotar el tanto.

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Juan Camilo habló

Tras el compromiso, el futbolista tuvo la gallardía de pronunciarse. Ante diferentes medios de comunicación, el atacante asumió el error con mucha autoridad y envió un contundente mensaje.



“Hoy me tocó fallar. En la vida me ha tocado fallar muchas veces. Han sido más los fallos, más tristezas en mi vida y en mi carrera futbolística que momentos felices. Así que yo tengo la madurez para aceptar la responsabilidad de que yo, como delantero, debería haberlo hecho. Lo asumo”, expresó.

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Asumir el error

“Pero si me preguntas ahora mismo, volvería a tomar la decisión de agarrarlo (el balón). Por mi parte, pedir disculpas a toda Colombia porque lo tuvimos cerca, lo tuvimos ahí. No se dio, pero hay que seguir”, añadió.

Además de Juan Camilo Hernández, otro de los jugadores de la Selección Colombia que se pronunció fue el lateral derecho Daniel Muñoz. Muñoz no cobró ninguno de los penales de la tricolor.

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Daniel Muñoz también habló

“El destino tiene que ser así. Es aceptar su voluntad (la de Dios). No hay nada que reprochar. Lo dimos todo, creamos ocasiones. Por momentos fuimos muy superiores. Ya en la tanda de penales, mucha gente le dice suerte; yo le digo que así estaba escrito el destino”, dijo.



“En lo personal, muy agradecido con esta linda y maravillosa familia. No nos ahorramos nada. Toda gota de sudor la dimos dentro de la cancha. Dejamos el nombre en alto de Colombia. Lastimosamente volvió a pasar ese ‘¿y por qué no un poquito más?’. Pero el fútbol es así. Lo duro es volver, ponernos las botas el día de mañana, volver a levantarnos”, terminó.