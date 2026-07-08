Mondragón dijo lo que pensó que haría Lorenzo en los penales

La Selección Colombia de Mayores fue eliminada en los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México tras una más que intensa tanda de penales. El combinado de Suiza se impuso ante la Selección Colombia. El portero Camilo Vargas, aunque el conjunto europeo desperdició un penal, no pudo atajar ningún disparo.

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Las palabras de Faryd

Y ya que se habla de la tanda de penales, Faryd Mondragón, en el programa Planeta Fútbol, de Win Sports, expresó que pensó que el director técnico argentino Néstor Lorenzo haría ingresar para atajar los disparos desde los doce pasos a Álvaro Montero. Esto no ocurrió.

“Yo me alcancé a ilusionar y dije: ‘Va a meter a Montero a los penales’. Eso hubiera sido un golpe anímico para los suizos”, manifestó, sin rodeos, el exjugador del Deportivo Cali.

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Lo que dijo Carlos Antonio

En el mismo programa, Carlos Antonio Vélez opinó sobre la misma tricolor. “Aquí no hay ningún proyecto exitoso; los suizos ganaron bien, lo ganaron en penales, pero lo podían ganar en los 90. Nos dieron una lección de juego; nunca entendimos lo que estábamos haciendo, hicimos los cambios mal, yo no toco a Jhon Arias. A Lorenzo hay gente que lo aplaude; para mí es un fracaso. Yo sí le digo a Jesurún que no se juegue eso más que renovarle; acá hay que respetar la selección nacional y hay que buscar recambio en la selección Colombia”, indicó.



Siguiendo con el tema de la tanda de penales entre la Selección Colombia y el combinado de Suiza, Juan José Peláez señaló que también hubiera preferido la presencia de Álvaro Montero en la portería.

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La opinión de Juan José

“Yo también quería a Montero en los penales. El primer penal, cuando Vargas toca la pelota, pero no resiste el golpe, es gol y en el quinto, que siempre se tiró a la derecha y en ese cambió, me pareció extraño”, aseveró.