Messi recibió 'cheque en blanco' para firmar con rival de Cristiano Ronaldo

Lionel Messi vuelve a instalarse en el centro de la escena internacional, esta vez por una oferta descomunal que llegaría desde Medio Oriente. Aunque el astro argentino se encuentra plenamente enfocado en su presente con el Inter Miami, en la Liga Saudí no se rinden en su intento por seducir al campeón del mundo y sumar a su proyecto a la figura más influyente del fútbol moderno.

Desde Al-Ittihad, uno de los clubes más poderosos del país, se filtró una propuesta que sacudiría el mercado global. El propio Anmar Al Haili, presidente de la institución, confirmó públicamente que su entidad estaría dispuesta a romper todos los esquemas económicos con tal de concretar la llegada del ex Barcelona. La idea no solo apunta a lo deportivo, sino también a un impacto comercial, mediático y simbólico que trascienda fronteras.

Según reveló el directivo, la oferta para Messi sería inédita: un contrato sin restricciones, en el que el futbolista podría elegir el salario y la duración del vínculo a su entera voluntad.

En otras palabras, un auténtico cheque en blanco para convencer al rosarino de vestir los colores del club saudí. “Tener a Messi lo vale todo”, habría sido el mensaje desde la cúpula de Al-Ittihad, reflejando la magnitud del deseo por contar con el ídolo argentino.

La Liga Saudí ha dejado claro en los últimos años que su ambición va mucho más allá de atraer futbolistas en el ocaso de sus carreras. Con inversiones millonarias y una estrategia agresiva, el torneo ha logrado incorporar a figuras de talla mundial, buscando posicionarse como un nuevo polo de atracción en el fútbol internacional. En ese contexto, Messi representa la joya máxima, el nombre capaz de consolidar definitivamente el proyecto.

Sin embargo, la realidad contractual del capitán de la Selección Argentina marca un freno importante a cualquier especulación. Messi tiene contrato vigente con Inter Miami hasta 2027, donde es la gran estrella de la MLS y el eje del ambicioso plan deportivo del club estadounidense.

Además, desde el entorno del jugador siempre se ha destacado su intención de priorizar la estabilidad familiar y deportiva, factores que pesan tanto como lo económico. A sus 38 años, el argentino parece haber encontrado en Miami un lugar ideal para cerrar su carrera sin la presión extrema de las grandes ligas europeas.

Por ello, aunque la propuesta de Al-Ittihad suena tan tentadora como histórica, la posibilidad real de ver a Messi en Arabia Saudí luce lejana. El propio contexto contractual y el momento personal del futbolista invitan a pensar que su próximo gran capítulo ya está escrito en Estados Unidos. Aun así, el interés saudí confirma una verdad indiscutible: Lionel Messi sigue siendo el jugador más codiciado del planeta, incluso cuando su carrera entra en la recta final.