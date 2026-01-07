Messi se sincera: El argentino habló de su vida y su planes a futuro

Lionel Messi volvió a abrir una ventana a su intimidad y a su futuro fuera de las canchas. En una extensa entrevista concedida a un canal de streaming argentino, el capitán del Inter Miami habló de cómo es su vida en Estados Unidos, de su forma de ser y sobre todo, de los planes que empieza a imaginar para el día en que decida colgar los botines.

Lejos del ruido habitual que lo rodeó durante años en Europa y Sudamérica, el astro argentino se mostró relajado, reflexivo y con ideas claras sobre lo que le gustaría hacer después del retiro, aunque sin apresurar tiempos ni decisiones.

Messi y su vida lejos del foco en Estados Unidos

Durante la charla, Messi explicó por qué se siente cómodo viviendo en Miami. Según contó, el estilo de vida estadounidense le permite llevar una rutina mucho más tranquila, algo que valora especialmente en esta etapa de su carrera y de su vida familiar.

“En Estados Unidos vivo tranquilo”, aseguró el rosarino, quien destacó que en la zona donde reside el fútbol no ocupa un lugar tan central como en otros países. Esa menor exposición mediática le ha permitido moverse con mayor libertad y enfocarse en su día a día junto a sus hijos, los entrenamientos y los compromisos con el Inter Miami.

Messi comparó esta experiencia con lo que vivió durante años en Barcelona, donde, pese a la fama, logró llevar una vida relativamente normal. Sin embargo, reconoció que en Miami el entorno es distinto y más relajado, algo que hoy agradece tras más de dos décadas en la élite del fútbol mundial.

El plan que ilusiona a Messi tras el retiro

Más allá del presente, el argentino sorprendió al revelar cuál es la idea que más le atrae para el futuro. Messi fue claro al afirmar que no se ve como entrenador una vez se retire del fútbol profesional y que el rol de mánager tampoco termina de convencerlo del todo.

La opción que más lo seduce es convertirse en propietario de un club. “Me gustaría tener mi propio club, arrancar de abajo y poder darle la oportunidad a los chicos”, explicó. Su objetivo sería acompañar procesos de formación y crecimiento, apostando por proyectos a largo plazo y ayudando a desarrollar talento joven.

En esa línea, recordó que ya dio un primer paso al vincularse como socio al Deportivo LSM, un club de divisiones menores en Uruguay impulsado por su amigo Luis Suárez. Aunque no profundizó en plazos, dejó claro que es una idea que le genera entusiasmo y que podría convertirse en su próximo gran desafío cuando deje la actividad profesional.

Una etapa de calma y reflexión

Messi también se permitió hablar de su personalidad, de su tendencia a guardarse las cosas y de los momentos difíciles que atravesó, tanto en clubes como en la selección argentina. Desde las finales perdidas hasta su posterior regreso a la Albiceleste, el campeón del mundo resaltó la importancia de no rendirse y de seguir intentando, incluso en los momentos más duros.

Hoy, a sus 38 años, el astro disfruta de una etapa marcada por la calma, la familia y el disfrute del fútbol sin tanta presión. Mientras el retiro aún no tiene fecha definida, Messi ya empieza a imaginar su futuro, uno en el que seguiría ligado al deporte, pero desde un lugar muy distinto al que lo convirtió en leyenda.