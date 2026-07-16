Messi rompió el silencio tras clasificar a la final del Mundial

La Copa Mundial 2026 está a punto de llegar a su fin y junto con ello Lionel Andrés Messi se vuelve a convertir en protagonista al ser pieza clave en el avance de Argentina a esta instancia tras vencer a Inglaterra en la semifinal del torneo.

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El capitán de la 'albiceleste' fue figura en la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y tras el paso a la final expresó la emoción que representa disputar, de manera consecutiva, el partido que definirá al campeón del mundo.

Messi no se guardó nada tras la emoción de clasificar a una nueva final del Mundial

Argentina consiguió el boleto a la final luego de remontar un partido que se había complicado en el segundo tiempo. Inglaterra abrió el marcador con Anthony Gordon, pero la reacción argentina llegó en el tramo decisivo del encuentro.

Enzo Fernández igualó el compromiso y, posteriormente, la Albiceleste encontró el gol que selló la victoria y el pase a la final gracias a Lautaro Martínez, donde enfrentará a España en busca de un nuevo título mundial.

Frente a este importante hecho, el capitán tomó la vocería con unas contundentes declaraciones que reflejaron la unión que ha mostrado el plantel durante el campeonato.

Desde el inicio del Mundial, Argentina ha superado distintos desafíos para llegar nuevamente a la final, apoyándose en la experiencia de jugadores como Messi, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Cristian Romero, además del trabajo colectivo impulsado por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

"Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas. Vivimos sensaciones especiales, creo que el grupo lo sintió y sabíamos que no era una victoria más, que era una victoria importante, la cual el pueblo argentino la quería, nosotros también", señaló el delantero.

"Este grupo creo que ya no le debe nada a nadie, demostró que da el máximo siempre, le dio muchísima alegría al pueblo argentino durante todos estos años"

¿Cómo ver la final del Mundial entre España vs Argentina?

El equipo comandado por Luis de la Fuente y Lionel Scaloni consiguieron su pase a la gran final del certamen Mundialista que se jugará en el MetLife tras vencer a Francia e Inglaterra en dos auténticos partidazos y ahora sueñan con levantar el trofeo el próximo 19 de julio.

Este será un partido que nadie se puede perder y es por ello que RCN se pone la '10' para llevarle a todos los fanáticos del fútbol la transmisión del compromiso a través de su señal principal de TV, el canal de YouTube de RCN y la APP del Canal RCN.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026 entre España vs Argentina?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium (nombre oficial utilizado por la FIFA para el MetLife Stadium), ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.