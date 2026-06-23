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Mundial 2026

Messi vs. Mbappé: Tabla de goleadores históricos de los Mundiales

La batalla por el primer lugar del escalafón está emocionante.
Carlos Cañas
Messi y Mbappé.
Messi y Mbappé. // AFP

Este lunes 22 de junio, la selección de Argentina y el combinado de Francia jugaron, por separado, por la segunda jornada de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Primero, el conjunto albiceleste se vio las caras con Austria por el grupo J. Los dirigidos por Lionel Scaloni ganaron 2 goles a 0. Ambos tantos los marcó el astro Lionel Andrés Messi.

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Messi, el hombre récord

El 10 llegó a los 18 goles y se convirtió en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. El jugador del Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos hará todo lo posible por mantener su récord.

Lionel Messi volvió a maravillar. A los 38 años, unas horas antes de cumplir 39, le marcó dos tantos a Austria. En Dallas, el equipo de Lionel Scaloni se aseguró el pasaje a los dieciseisavos, a la espera del duelo ante Jordania para cerrar el Grupo J. Con el tanto, el número 10 superó a Miroslav Klose como máximo anotador de la historia de la Copa Mundial, con 18”, reseñó la FIFA.

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Mbappé no se quedó atrás

Luego, Francia se tuvo que ver las caras con Irak por el grupo I. El equipo galo, que era favorito en la antesala para llevarse los tres puntos, ganó 3 goles a 0. Kylian Mbappé convirtió dos tantos.

La estrella del poderoso Real Madrid de España llegó a 16 goles en Copas del Mundo y trabajará arduamente para empatar y superar el récord de Lionel Messi. Tremenda batalla en el Mundial 2026.

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Quien frotó la lámpara para romper el cero antes del cuarto de hora fue, ni más ni menos, que Kylian Mbappé. El delantero recibió en la puerta del área, enganchó hacia su pierna izquierda y no dudó en soltar un disparo que se metió para abrir el marcador. En una jornada donde Lionel Messi convirtió un doblete, el jugador del Real Madrid no quiso quedarse atrás en la carrera por el récord histórico como máximo artillero de la Copa Mundial y registró un nuevo tanto en su cuenta”, indicó la FIFA.

Tabla de goleadores históricos de los Mundiales

1. Lionel Messi (Argentina) – 18 goles

2. Kylian Mbappé (Francia) – 16 goles

3. Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles

4. Ronaldo (Brasil) – 15 goles

5. Gerd Müller (Alemania) – 14 goles

6. Just Fontaine (Francia) – 13 goles

7. Pelé (Brasil) – 12 goles

8. Sándor Kocsis (Hungría) – 11 goles

9. Jürgen Klinsmann (Alemania) – 11 goles





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