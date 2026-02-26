México, en medio de la crisis por la violencia, golea a Islandia camino al Mundial 2026

A menos de 110 días para que arranque una nueva edición de la Copa Mundial, la Selección de México empieza a calentar motores para hacer respetar su condición de anfitrión y llegar en óptimas condiciones deportivas.

La escuadra dirigida por Javier Aguirre, firmó una actuación contundente tras imponerse 4-0 a Islandia en un partido que dejó muy buenas sensaciones de cara a los próximos compromisos internacionales. El equipo dirigido por su actual cuerpo técnico mostró solidez defensiva, dinamismo en el mediocampo y una ofensiva efectiva que no perdonó cada error del rival.

México se prepara para el Mundial con goleada

Desde los primeros minutos, México tomó el control del balón y del ritmo del encuentro. La presión alta fue clave para incomodar la salida islandesa y generar recuperaciones en campo contrario. El primer gol llegó al minuto 22 tras una jugada colectiva bien elaborada, que culminó con una definición precisa dentro del área por parte de Ledezma, abriendo el camino para una noche cómoda para el conjunto azteca.

Tan solo dos minutos después apareció González para seguir ampliando la ventaja en el marcador y dictaminar lo que sería una auténtica fiesta para los fanáticos mexicanos, a quienes todavía les haría falta celebrar dos goles.

Islandia intentó reaccionar con balones largos y aprovechando su fortaleza física, pero la defensa mexicana se mostró atenta y ordenada. En la segunda parte siguieron llegando los goles y ahora sería Gallardo quien se reportaría con su tanto sobre el 59.

Finalmente la lluvia de goles la terminaría sellando Gutiérrez en el tiempo de adición, justo sobre el 90+2, para dejar las ilusiones intactas y las expectativas bastante altas en cuanto a lo que se pueda llegar a ver una vez ruede el balón en la Copa Mundial 2026.

¿Cómo quedó el grupo de México para el Mundial?

México fue ubicado en el Grupo A y, como país anfitrión, jugará todos sus partidos de fase de grupos en territorio mexicano.

Equipos en el Grupo A:

• México (anfitrión)

• Sudáfrica

• República de Corea (Corea del Sur)

• Equipo ganador del repechaje UEFA 4 (que saldrá de una eliminatoria europea y podría ser Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia o Irlanda)