Richard Ríos no se guardó nada contra Real Madrid: “Es una serie atípica"

Se acabó la primera experiencia de Richard Ríos en la UEFA Champions League con el Benfica. Los dirigidos por José Mourinho llegaron hasta los Play-Offs de octavos de final y les tocó una dura llave nada más ni nada menos que contra el Real Madrid.

Infortunadamente, Richard Ríos no pudo ser de la partida en Lisboa desde el principio y apenas sumó uno que otro minuto en cancha tras recuperarse de una lesión en la clavícula. En España, el volante fue inicialista y disputó los 90 minutos en un compromiso en el que el Benfica perdió 2-1 y en el que no tuvo a José Mourinho desde la raya.

En el partido de ida fue donde toda la polémica se hizo presente con la presunta provocación de Vinícius Júnior en su gol, los actos racistas que señaló el brasileño cuando Gianluca Prestianni se tapó la boca con su camisa y la expulsión de José Mourinho.

Esa polémica de la presunta declaración racista del argentino dio para toda la semana y la UEFA decidió suspender al jugador para el partido de vuelta lavándose las manos mientras se sigue investigando todo. Richard Ríos se refirió a este tipo de cosas que para el colombiano fueron determinantes en la serie.

“SI YO DIGO ALGO, NADA VA A CAMBIAR”; RICHARD RÍOS SOBRE LAS POLÉMICAS EN LA SERIE

Todo se picó en la serie por las grandes polémicas que tuvo el compromiso, especialmente el de ida en Lisboa. Real Madrid sacó adelante los dos partidos, pero las discusiones nunca dejaron de ser protagonistas en los Play-Offs de la UEFA Champions League.

Richard Ríos analizó la eliminación en su primera participación por la Champions League que quedó en un mal semblante por ese infortunado capítulo afuera de lo deportivo entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni. El colombiano afirmó que pesó también la ausencia de José Mourinho en la raya.

En ese orden de ideas, el volante de la Selección Colombia habló de la importancia de José Mourinho, “sí, claro (hizo falta), es nuestro líder. Independiente de lo que pase en campo o no, siempre nos ayuda, siempre está ahí para apoyarnos y para defendernos, creo que por eso fue que lo expulsaron, por estar defendiéndonos. Siempre hace falta que nuestro líder esté apoyándonos y dándonos direcciones”.

Luego, se refirió a un tema que no podía esquivar con toda la polémica que apareció en los últimos días. De hecho, lo categorizó como una serie atípica por todo lo que pasó entre jugadores del Benfica y Real Madrid.

Seguramente tiene cosas guardadas después de todas las polémicas, pero sentenció que no vale la pena hablar, “es un poco difícil, pero ya se habló mucho de ese tema. Si yo digo algo no va a cambiar mucho, pero sí fue algo atípica esta llave”.

LA SELECCIÓN COLOMBIA Y LO QUE SE VIENE DE CARA AL MUNDIAL

Dejando a un lado las polémicas y la eliminatoria ante el Real Madrid, Richard Ríos sabe que la prioridad en este 2026 es afrontar el Mundial con la Selección Colombia. La preparación será en la Fecha FIFA de marzo enfrentando a Croacia y a Francia.

Seguramente tendrá su convocatoria definida, pero el colombiano afirmó que todo es paso a paso y dependerá de su nivel en Benfica, “faltan algunos partidos, estoy pensando aquí, preparándome bastante. Claro que la Selección es bastante importante, pero para estar allá tengo que hacer unos buenos partidos acá, estar en un buen nivel. Intento trabajar día a día para que los seleccionadores vean que yo puedo aportar”.